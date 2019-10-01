Імпічмент Трампа: у Сенаті ухвалили історичне рішення

Сенат США розгляне питання про імпічмент президента Дональда Трампа, якщо за це проголосують у Палаті представників.
Про це заявив глава республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл, передає CNBC.
"У мене не буде іншого вибору, окрім як прийняти це питання на розгляд. Такі правила Сенату щодо імпічменту", – зазначив політик.
Водночас наголошується на малоймовірності усунення глави Білого дому з посади: республіканці, що контролюють Сенат, не підтримують ініціативу демократів із нижньої палати, а для такого рішення потрібно дві третини голосів сенаторів.
Однак Макконнелл додав, що незважаючи на відсутність підтримки розслідування серед республіканців у Сенаті, Палата не має іншого вибору, окрім як довести справу до кінця.
Дональд Трамп
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка відбулася між президентами США й України й призвела до початку процедури імпічменту Дональда Трампа.
В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.
Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.
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