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1 жовтня • оновлено в 14:51
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Імпічмент Трампа: у Сенаті ухвалили історичне рішення

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Сенат США розгляне питання про імпічмент президента Дональда Трампа, якщо за це проголосують у Палаті представників.

Про це заявив глава республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл, передає CNBC.

"У мене не буде іншого вибору, окрім як прийняти це питання на розгляд. Такі правила Сенату щодо імпічменту", – зазначив політик.

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Водночас наголошується на малоймовірності усунення глави Білого дому з посади: республіканці, що контролюють Сенат, не підтримують ініціативу демократів із нижньої палати, а для такого рішення потрібно дві третини голосів сенаторів.

Однак Макконнелл додав, що незважаючи на відсутність підтримки розслідування серед республіканців у Сенаті, Палата не має іншого вибору, окрім як довести справу до кінця.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Імпічмент Трампа
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
Імпічмент президента
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Цирк не только в Украине.
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Krass Марк
Krass Марк
В США не может быть прислужников фашисткого режима международного террориста Путина.Трамп должен быть изгнан
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Krass Марк
Krass Марк
Григорьев Григорий, на Рассии голосование не имеет значения,там Ху@ло пожизненное
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0
0
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Krass Марк, будешь голосовать?
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