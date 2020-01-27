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28 січня • оновлено в 00:19
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Мемуари Болтона про Україну "підставили" Трампа: в адвокатів з'явилася проблема в справі щодо імпічменту

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Команда адвокатів Дональда Трампа приступила до другого дня надання доказів на захист президента США під час процесу щодо його імпічменту.

Про це в понеділок, 27 січня, повідомило видання The Hill. Експерти висловили думку, що роботу юристам утруднить публікація частини мемуарів колишнього радника Трампа з нацбезпеки Джона Болтона.

У тексті Болтон, зокрема, розповідає, що американський глава заявляв про небажання виділяти допомогу Україні доти, допоки Київ не погодитися брати участь у розслідуванні, пов'язаному з колишнім віце-президентом США Джо Байденом.

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Спливла проблема адвокатів Трампа через мемуари Болтона і Україну

Спливла проблема адвокатів Трампа через мемуари Болтона і Україну

Колаж

"Я думаю, що книга Болтона й інформація про Трампа та Україну значною мірою ускладнить становище захисту", – заявив професор права в університеті Річмонда Карл Тобіас.

Джерела The Hill вважають, що команда адвокатів не сформулює всі доводи в понеділок, і закінчить тільки 28 січня.

Раніше демократ Адам Шифф, який є одним з "ідеологів" винесення імпічменту Трампу, заявив, що після публікації The New York Times Болтона обов'язково слід викликати в сенат у якості свідка у справі про імпічмент.

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Два сенатори-республіканці на тлі статті про Болтона виступили на підтримку того, щоб у сенаті виступали свідки. Це суперечить загальній позиції Республіканської партії, яка заявляє, що для процесу в сенаті не потрібні свідки і додаткові документи.

"Усе більш імовірно, що інші республіканці приєднаються до тих із нас, хто вважає, що ми повинні вислухати Джона Болтона", – заявив республіканець Мітт Ромні.

"Повідомлення про книгу Болтона підкріплюють аргумент про необхідність свідків", – сказала республіканка Сьюзан Коллінз.

Сенатори-республіканці очікують, що голосування про свідків відбудеться в п'ятницю. Під час голосування сенатори вирішать, чи викликати свідків на слухання з імпічменту, чого вимагають демократи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Болтон у своїх мемуарах писав, що разом із держсекретарем Майком Помпео, а також главою Міноборони Марком Есперо нібито намагався переконати Трампа розблокувати допомогу Україні.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Військова допомога Україні Імпічмент Трампа
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
політика скандали
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