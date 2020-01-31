Імпічмент Трампа: Сенат США провалив важливе голосування

Сенат США відхилив клопотання у справі про імпічмент президента Дональда Трампа про залучення свідків та документів на суд.

За виклик свідків проголосувало 49 сенаторів верхньої палати американського парламенту, проти – 51, передає The Washington Post.

Рішення підтримали всі демократи і двоє республіканців, а всі голоси проти – за республіканцями.

Сенат США провалив важливе голосування щодо імпічменту Трампа

Це означає, що Сенат може перейти до голосування за статті імпічменту, які Палата представників висунула проти Трампа.

Демократи наполягали на тому, щоб викликати колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона й інших посадових осіб, які відмовилися брати участь у засіданнях Палати представників щодо розслідування.

"Але більшість сенаторів Республіканської партії на чолі з лідером більшості в Сенаті Мітчем Макконнеллом зібралися на захист президента і заявили, що його не слід знімати з посади", – сказано в повідомленні.

"Більшість Сенату США визначила, що численних свідків та понад 28 тисяч сторінок документів, які вже є в наявності, досить для того, щоб оцінити звинувачення керівництва Палати і завершити процес у справі про імпічмент", – сказав Макконнелл.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

Дженніфер Вільямс повідомила, що резонансна телефонна розмова президента США Дональда Трампа з лідером України Володимиром Зеленським була "незвичайною і недоречною".

Віцепрезидент США Майк Пенс відмовився розсекречувати зміст розмови Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Також Зеленський розповів, чи вплинула на відносини України і США ситуація з імпічментом американського глави Дональда Трампа.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!