Тиснув на Україну: сенат США офіційно розпочав процес імпічменту Трампа

У четвер, 16 січня, Верхній палаті Сенату США офіційно передали справу про імпічмент президента Дональда Трампа.

Сім "менеджерів з імпічменту" від Демократичної партії, призначені напередодні Палатою представників, зачитали на засіданні всіх сенаторів дві статті із звинуваченнями проти глави держави, передає "Укрінформ".

"Резолюція Палати представників 755 оголошує імпічмент Дональду Трампу, президенту Сполучених Штатів, через його серйозні злочини і проступки", – заявив із трибуни один із призначених "менеджерів", глава Розвідувального комітету Палати представників Адам Шифф.

Статті проти президента США стосуються зловживання владою, а також перешкоджання роботі Конгресу.

Шифф наголосив, що в звинуваченні проти Трампа йдеться про його зусилля чинити тиск на Україну з метою почати розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена й інших політичних конкурентів.

Шифф офіційно представив усіх "менеджерів з імпічменту", які будуть виконувати роль прокурорів у судовому процесі в Сенаті.

Сенат також має привести до присяги верховного суддю Джона Робертса, який буде керувати судовим процесом імпічменту у верхній палаті Конгресу.

Дональд Трамп ВВС

Як писав OBOZREVATEL:

У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

Під час бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.

Зеленський також відреагував на скандал у Штатах, заявивши, що на нього ніхто не тиснув.

На початку листопада демократи Палати представників опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту Трампа.

У січні Трамп висунув Україні гучне звинувачення, заявивши про "втручання" в американські вибори. "Чому я маю носити тавро імпічменту на своєму імені, якщо я не робив нічого поганого?" – обурювався він, висловивши впевненість, що демократи не доб'ються його відставки.

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