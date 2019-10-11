Головна Новини
11 жовтня • оновлено в 13:28
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Імпічмент Трампа: розсекречені подробиці відставки експосла США в Україні

Читати матеріал російською

Експосла США в Україні Марі Йованович зняли з посади через те, що вона закликала українських чиновників розслідувати справу стосовно сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

До того ж дипломат передала свій запит офіційними каналами, передає Associated Press.

Джерела агентства повідомляють, що Йованович відмовилася робити "всі ці оффлайн, особисті, неофіційні речі" і дала зрозуміти, що в уряду США є офіційні способи попросити допомоги іноземних урядів у розслідуваннях.

Новини
США прислали в Україну заміну Йованович: хто вона. Фото

Зазначимо, що раніше десять сенаторів-демократів із комітету Сенату з міжнародних відносин зажадали від глави Держдепу Майка Помпео пояснити усунення Йованович.

"Ви не зробили жодного зауваження на захист посла Йованович і не сповістили про її більш ніж тридцятирічну службу американському народу. Згідно з останніми повідомленнями, ви навіть підтримали її дострокове усунення – що, за відсутності будь-якого логічного пояснення, схоже, пов'язано зі спробою президента використовувати політику США в Україні для переслідування своїх власних політичних інтересів", – йдеться у посланні політиків.

Сенатори зажадали від держсекретаря США "не перешкоджати її (Йованович) свідченням у Палаті представників і захистити її від подальшої політичної відплати".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Імпічмент Трампа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Марі Йованович Дональд Трамп Майк Помпео
Місце
США
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
2
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kom AV
Kom AV
Действительно, интересно что они с ней не поделили. У мадам исключительно интересная биография. Киргизия, она там и тут же тюльпановая революция. Армения, мадам возглавила самое большое диппредставительство США и тут же начинаются протесты и голодовки оппозиции. А сколько слухов и домыслов о методах её ведении дел на Украине, целый роман можно написать...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel