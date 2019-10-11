Імпічмент Трампа: розсекречені подробиці відставки експосла США в Україні

Експосла США в Україні Марі Йованович зняли з посади через те, що вона закликала українських чиновників розслідувати справу стосовно сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

До того ж дипломат передала свій запит офіційними каналами, передає Associated Press.

Джерела агентства повідомляють, що Йованович відмовилася робити "всі ці оффлайн, особисті, неофіційні речі" і дала зрозуміти, що в уряду США є офіційні способи попросити допомоги іноземних урядів у розслідуваннях.

Зазначимо, що раніше десять сенаторів-демократів із комітету Сенату з міжнародних відносин зажадали від глави Держдепу Майка Помпео пояснити усунення Йованович.

"Ви не зробили жодного зауваження на захист посла Йованович і не сповістили про її більш ніж тридцятирічну службу американському народу. Згідно з останніми повідомленнями, ви навіть підтримали її дострокове усунення – що, за відсутності будь-якого логічного пояснення, схоже, пов'язано зі спробою президента використовувати політику США в Україні для переслідування своїх власних політичних інтересів", – йдеться у посланні політиків.

Сенатори зажадали від держсекретаря США "не перешкоджати її (Йованович) свідченням у Палаті представників і захистити її від подальшої політичної відплати".

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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