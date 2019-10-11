Імпічмент Трампа: розсекречені подробиці відставки експосла США в Україні

Експосла США в Україні Марі Йованович зняли з посади через те, що вона закликала українських чиновників розслідувати справу стосовно сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
До того ж дипломат передала свій запит офіційними каналами, передає Associated Press.
Джерела агентства повідомляють, що Йованович відмовилася робити "всі ці оффлайн, особисті, неофіційні речі" і дала зрозуміти, що в уряду США є офіційні способи попросити допомоги іноземних урядів у розслідуваннях.
Зазначимо, що раніше десять сенаторів-демократів із комітету Сенату з міжнародних відносин зажадали від глави Держдепу Майка Помпео пояснити усунення Йованович.
"Ви не зробили жодного зауваження на захист посла Йованович і не сповістили про її більш ніж тридцятирічну службу американському народу. Згідно з останніми повідомленнями, ви навіть підтримали її дострокове усунення – що, за відсутності будь-якого логічного пояснення, схоже, пов'язано зі спробою президента використовувати політику США в Україні для переслідування своїх власних політичних інтересів", – йдеться у посланні політиків.
Сенатори зажадали від держсекретаря США "не перешкоджати її (Йованович) свідченням у Палаті представників і захистити її від подальшої політичної відплати".
Дональд Трамп
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У травні 2019 року США ухвалили рішення відкликати Марі Йованович з посади американського посла в Україні.
Нагадаємо, що Йованович втрапила у гучний скандал із генпрокурором України Юрієм Луценком. Так, він заявив про те, що посол США під час першої зустрічі нібито надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню.
Пізніше генпрокурор зізнався, що списку він не отримував, проте Йованович виявляла інтерес до справи Віталія Каська (ексзаступник Генерального прокурора).
Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, що відбулася між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і призвела до початку процедури імпічменту в американців.
27 вересня на тлі українсько-американського скандалу Волкер подав у відставку.
Стало відомо, що Волкер на своїй посаді міг лобіювати інтереси Raytheon Company, яка виробляє Javelin.
Пізніше Волкер дав свідчення у справі про можливий тиск президента Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського.
11 жовтня Йованович дасть свідчення перед Конгресом у ході розслідування через початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа.
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