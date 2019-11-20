"Надзвичайно пишаюся!" Помпео відповів на скандальні свідчення про тиск Трампа на Україну

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що пишається тим, що зробив Вашингтон для України під час президентства Дональда Трампа.
Успішним він назвав, зокрема, зміцнення оборони країни. Про це він сказав у середу, 20 листопада, на пресконференції у Вашингтоні, передає "Интерфакс".
"Я надзвичайно пишаюся тим, чого нам вдалося досягти. Ми досягли значних результатів для українського народу, і я сподіваюся, ми зможемо продовжити це робити", – сказав Помпео.
Він підкреслив, що цього вдалося досягти саме при Трампові, а не за попередньої адміністрації США.
На запитання про те, чи не вважає він за потрібне з огляду на показання постпреда США при ЄС Гордона Сондланда відмовитися від участі в питанні передачі Конгресу документів, пов'язаних із контактами представників американської адміністрації з Києвом, Помпео відповів:
"Я не бачив [цих] показань. І я не буду брати самовідвід у цьому випадку. Я точно знаю, якою була політика США щодо України, я працював над цим".
Помпео і Трамп
Колаж
Нагадаємо, Сондленд заявив, що Дональд Трамп нібито давав пряму вказівку про тиск на Київ для розслідування навколо сина суперника на виборах Джо Байдена Хантера.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
Під час бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
Водночас він заявив, що розпочата процедура американської демократичної партії є державним переворотом.
Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Показання за закритими дверима дали ексрадник держдепартаменту США Майкл Маккінлі й колишня пані посол Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневої телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
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