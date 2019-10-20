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20 жовтня • оновлено в 20:14
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Політика Економіка

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"Шантажували" військовою допомогою? Помпео зробив гучну заяву щодо скандалу з Україною

1.8т Читати матеріал російською

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що американська сторона не тиснула на Україну затримкою фінансової і військової допомоги з метою домогтися від країни будь-яких дій.

Про це він розповів ABC News, коментуючи скандал із запуском процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа після липневої розмови з українським колегою Володимиром Зеленським.

У питанні надання військової допомоги Україні, за його словами, йшлося виключно про стратегічні наслідки, а також про те, на що та як будуть витрачені кошти.

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"Я ніколи не бачив подібного в тому, що стосується процесу вироблення рішень, у якому я брав участь, рішень щодо того, чи слід надати допомогу по лінії Міністерства оборони США, а також Держдепартаменту, щоб дати відсіч Росії", – сказав Помпео.

"Завдяки цьому [допомозі США] українці тепер у більшій безпеці. І росіянам це, зрозуміло, не подобається", – додав політик.

Він уточнив, що отримував від адвоката президента США Рудольфа Джуліані зібрані щодо України матеріали, проте особисто їх не переглядав, а передавав довіреним особам.

Трамп і Зеленський

Трамп і Зеленський

Колаж

Нагадаємо, нещодавно в. о. начальника апарату Білого дому Мік Малвені проговорився, що США заморозили військову допомогу Україні до початку розслідування країною справи проти демократів.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Майк Помпео Рудольф Джуліані Дональд Трамп
Місце
США
Теги
політика скандали
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп является агентом путина
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