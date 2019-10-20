"Шантажували" військовою допомогою? Помпео зробив гучну заяву щодо скандалу з Україною

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що американська сторона не тиснула на Україну затримкою фінансової і військової допомоги з метою домогтися від країни будь-яких дій.

Про це він розповів ABC News, коментуючи скандал із запуском процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа після липневої розмови з українським колегою Володимиром Зеленським.

У питанні надання військової допомоги Україні, за його словами, йшлося виключно про стратегічні наслідки, а також про те, на що та як будуть витрачені кошти.

"Я ніколи не бачив подібного в тому, що стосується процесу вироблення рішень, у якому я брав участь, рішень щодо того, чи слід надати допомогу по лінії Міністерства оборони США, а також Держдепартаменту, щоб дати відсіч Росії", – сказав Помпео.

"Завдяки цьому [допомозі США] українці тепер у більшій безпеці. І росіянам це, зрозуміло, не подобається", – додав політик.

Він уточнив, що отримував від адвоката президента США Рудольфа Джуліані зібрані щодо України матеріали, проте особисто їх не переглядав, а передавав довіреним особам.

Трамп і Зеленський Колаж

Нагадаємо, нещодавно в. о. начальника апарату Білого дому Мік Малвені проговорився, що США заморозили військову допомогу Україні до початку розслідування країною справи проти демократів.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Адвокат президента США Рудольф Джуліані планував приїхати з візитом до Києва. Його метою було спілкування з Володимиром Зеленським.

Предметом розмови мало стати розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання в американські вибори 2016 року і про ймовірні зв'язки сина віцепрезидента США Джозефа Байдена з газовою компанією, що належить українському олігарху.

Пізніше Джуліані заявив, що скасував візит до України через "ворога Дональда Трампа" – народного депутата Сергія Лещенка.

На початку вересня стало відомо, що в США почали "широкомасштабне розслідування" можливого тиску Трампа і його адвоката Джуліані на уряд України через американські вибори-2020.

Також Джуліані зізнався, що висував офіційному Києву вимогу про розслідування проти сім'ї ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

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