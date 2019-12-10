Показання брехливі? Помічник Зеленського "перевернув" скандал з імпічментом Трампа

Заяви помічника президента України Андрія Єрмака про зустріч Володимира Зеленського з віце-президентом США Майком Пенсом ставлять під сумнів достовірність свідчень американського посла в ЄС Гордона Сондленда в рамках імпічменту Дональда Трампа.
Про це повідомило видання Time. Уточнюється, що український глава зустрівся з Пенсом у Варшаві 1 вересня.
У своїх свідченнях у Конгресі Сондленд стверджував, що після зустрічі "зловив" Єрмака й повідомив йому, що допомоги Україні не буде, поки Київ "не зробить публічну заяву".
Зеленський в обмін на "розблокування" допомоги нібито повинен був визнати, що Україна брала участь у кампанії Хілларі Клінтон на виборах-2016 і заявити про початок розслідування діяльності сина віце-президента США Джо Байдена в країні.
Трамп і Зеленський
Колаж
Звинувачення Трампа в зловживанні владою ґрунтується на показаннях свідків, зокрема Сондленда. Однак слова Єрмака про зустріч у Варшаві суперечить свідченням посла.
Помічник Зеленського в інтерв'ю Times підтвердив, що перетинався із Сондлендом того дня, однак змістовної розмови у них не було: "Ми зіткнулися в коридорі поруч за ескалатором, коли я прямував до виходу... І я пам'ятаю – а в мене пам'ять хороша – що ми говорили про те, як добре пройшла зустріч. Це все, про що ми говорили".
Єрмак також зазначив, що з приводу його показань у Конгресі США ніхто з ним не зв'язувався.
Підкреслюється, що контакт Сондленда з Єрмаком – єдиний відомий випадок, коли американський чиновник повідомляв представнику української влади про залежність виділення допомоги США від заяви про конкретні розслідування в Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
Під час бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
При цьому він заявив, що розпочата процедура американської демократичної партії є державним переворотом.
Сам Зеленський сказав, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Свідчення за зачиненими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі та експосол Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між Трампом і Зеленським.
Юридичний комітет Палати представників США у зв'язку з можливим імпічментом американського президента Дональда Трампа опублікував оновлений звіт про цю процедуру.
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