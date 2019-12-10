Показання брехливі? Помічник Зеленського "перевернув" скандал з імпічментом Трампа

Заяви помічника президента України Андрія Єрмака про зустріч Володимира Зеленського з віце-президентом США Майком Пенсом ставлять під сумнів достовірність свідчень американського посла в ЄС Гордона Сондленда в рамках імпічменту Дональда Трампа.

Про це повідомило видання Time. Уточнюється, що український глава зустрівся з Пенсом у Варшаві 1 вересня.

У своїх свідченнях у Конгресі Сондленд стверджував, що після зустрічі "зловив" Єрмака й повідомив йому, що допомоги Україні не буде, поки Київ "не зробить публічну заяву".

Зеленський в обмін на "розблокування" допомоги нібито повинен був визнати, що Україна брала участь у кампанії Хілларі Клінтон на виборах-2016 і заявити про початок розслідування діяльності сина віце-президента США Джо Байдена в країні.

Трамп і Зеленський Колаж

Звинувачення Трампа в зловживанні владою ґрунтується на показаннях свідків, зокрема Сондленда. Однак слова Єрмака про зустріч у Варшаві суперечить свідченням посла.

Помічник Зеленського в інтерв'ю Times підтвердив, що перетинався із Сондлендом того дня, однак змістовної розмови у них не було: "Ми зіткнулися в коридорі поруч за ескалатором, коли я прямував до виходу... І я пам'ятаю – а в мене пам'ять хороша – що ми говорили про те, як добре пройшла зустріч. Це все, про що ми говорили".

Єрмак також зазначив, що з приводу його показань у Конгресі США ніхто з ним не зв'язувався.

Підкреслюється, що контакт Сондленда з Єрмаком – єдиний відомий випадок, коли американський чиновник повідомляв представнику української влади про залежність виділення допомоги США від заяви про конкретні розслідування в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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