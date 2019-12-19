Імпічмент Трампа: міжнародниця спрогнозувала несподіваний результат скандалу

Сенат США найімовірніше не проголосує за імпічмент президента Дональда Трампа, який у вівторок, 19 грудня, підтримали в Палаті представників.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловила експертка з міжнародних питань Юлія Осмоловська. Спікерка підкреслює, що для ухвалення рішення у верхній палаті Конгресу США необхідно понад 2/3 голосів сенаторів, а більшості демократи в Сенаті не мають.

Дональд Трамп

Тому, як пояснює міжнародниця, метою Демократичної партії радше було не відсторонення Трампа з посади, а дискредитація його в переддень президентських виборів у Америці, які відбудуться в листопаді 2020 року.

Але, незважаючи на це, за словами Осмоловської, коло прихильників Трампа залишається досить стійким і коливається в межах 45%.

"В принципі, вся ця історія з імпічментом не позначилася на коливаннях виборців. Головний фактор, який буде враховуватися під час голосування на президентських виборах - це рівень економічного зростання. Якщо Трампу вдасться зберегти ті непогані економічні показники, які зараз є в США, то аналітики прогнозують досить високу ймовірність його переобрання на другий термін. Це на сьогодні, але, можливо, ще виникнуть якісь несподіванки, які зараз ми не можемо передбачити", – зазначила вона.

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