Імпічмент Трампа: міжнародниця спрогнозувала несподіваний результат скандалу

Сенат США найімовірніше не проголосує за імпічмент президента Дональда Трампа, який у вівторок, 19 грудня, підтримали в Палаті представників.
Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловила експертка з міжнародних питань Юлія Осмоловська. Спікерка підкреслює, що для ухвалення рішення у верхній палаті Конгресу США необхідно понад 2/3 голосів сенаторів, а більшості демократи в Сенаті не мають.
Дональд Трамп
Тому, як пояснює міжнародниця, метою Демократичної партії радше було не відсторонення Трампа з посади, а дискредитація його в переддень президентських виборів у Америці, які відбудуться в листопаді 2020 року.
Але, незважаючи на це, за словами Осмоловської, коло прихильників Трампа залишається досить стійким і коливається в межах 45%.
"В принципі, вся ця історія з імпічментом не позначилася на коливаннях виборців. Головний фактор, який буде враховуватися під час голосування на президентських виборах - це рівень економічного зростання. Якщо Трампу вдасться зберегти ті непогані економічні показники, які зараз є в США, то аналітики прогнозують досить високу ймовірність його переобрання на другий термін. Це на сьогодні, але, можливо, ще виникнуть якісь несподіванки, які зараз ми не можемо передбачити", – зазначила вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
В процесі бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
Водночас він заявив, що процедура, розпочата американською Демократичною партією, є державним переворотом.
Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Покази за закритими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі і експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневої розмови між Трампом і Зеленським.
Також Комітет Палати представників США у справах юстиції запросив президента Дональда Трампа на слухання в рамках підготовки до процедури імпічменту.
Комітет із розвідки Конгресу США оприлюднив звіт у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, пред'явивши йому звинувачення в зловживанні владою.
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