Головна Новини
19 грудня • оновлено в 17:45
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Імпічмент Трампа: міжнародниця спрогнозувала несподіваний результат скандалу

3.1т
Читати матеріал російською

Сенат США найімовірніше не проголосує за імпічмент президента Дональда Трампа, який у вівторок, 19 грудня, підтримали в Палаті представників.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловила експертка з міжнародних питань Юлія Осмоловська. Спікерка підкреслює, що для ухвалення рішення у верхній палаті Конгресу США необхідно понад 2/3 голосів сенаторів, а більшості демократи в Сенаті не мають.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Тому, як пояснює міжнародниця, метою Демократичної партії радше було не відсторонення Трампа з посади, а дискредитація його в переддень президентських виборів у Америці, які відбудуться в листопаді 2020 року.

Новини
Импичмент Трампу объявлен, слово за Сенатом

Але, незважаючи на це, за словами Осмоловської, коло прихильників Трампа залишається досить стійким і коливається в межах 45%.

"В принципі, вся ця історія з імпічментом не позначилася на коливаннях виборців. Головний фактор, який буде враховуватися під час голосування на президентських виборах - це рівень економічного зростання. Якщо Трампу вдасться зберегти ті непогані економічні показники, які зараз є в США, то аналітики прогнозують досить високу ймовірність його переобрання на другий термін. Це на сьогодні, але, можливо, ще виникнуть якісь несподіванки, які зараз ми не можемо передбачити", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

  • В процесі бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.

  • Стало відомо, що співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

  • Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.

  • Водночас він заявив, що процедура, розпочата американською Демократичною партією, є державним переворотом.

  • Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.

  • На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Покази за закритими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі і експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.

  • 15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневої розмови між Трампом і Зеленським.

  • Також Комітет Палати представників США у справах юстиції запросив президента Дональда Трампа на слухання в рамках підготовки до процедури імпічменту.

  • Комітет із розвідки Конгресу США оприлюднив звіт у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, пред'явивши йому звинувачення в зловживанні владою.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Лана Устимова
Теми
Ексклюзив Імпічмент Трампа
Місце
США
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
6
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Джулиани: «Импичмент (Трампа)– часть прикрытия демократов… Также Национальный комитет Демократической партии США сговорился с Украиной уничтожить кандидата Трампа. Порошенко и его подельники прямо вмешивались в демократические выборы США и за это они ответят сполна».
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Нижняя палата Конгресса объявила импичмент Трампу. -Чем выше недовольство Трампом в нижней палате, тем ниже поцелуи - в верхней.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
После объявления нижней палатой Конгресса импичмента Трампу, его первым желанием было крикнуть: «Путин, приди!»
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги