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29 листопада • оновлено в 11:34
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Імпічмент Трампа: ключовий свідок потрапив у гучний секс-скандал

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Постійного представника США в Європейському союзі Гордона Сондленда звинуватили в сексуальних домаганнях. Такі свідчення надали відразу три особи.

Про це йдеться у спільній публікації Propublica і Portland Monthly. Ніколь Вогель, Джана Соліс і Наталі Септ заявили, що стали жертвами домагань чиновника ще до його призначення на посаду представника США в ЄС.

Вони стверджують, що Сондленд намагався поцілувати їх, не отримавши згоди. Ба більше, одна з жінок запевняє, що посол оголився перед нею.

Гордон Сондленд

Гордон Сондленд

zn.ua

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Трампа покликали на слухання щодо імпічменту: він відповів

За інформацією видання, після отримання відмови він намагався помститися, створюючи жінкам проблеми професійного характеру.

Своєю чергою Сондленд заявив, що всі твердження про нібито домагання помилкові і узгоджені з політичною метою.

"За десятиліття моєї кар'єри в бізнесі та цивільних справах мою поведінка можуть підтвердити сотні працівників і колег, з якими я працював за незліченних обставин", – заявив він.

Як розповів його адвокат Джим Макдермотт, кожна з цих трьох осіб переслідувала його підзахисного "з фінансових і особистих вигод – інвестицій, роботи або страхових брокерських робіт – і він відмовився від їхніх пропозицій". За його словами, жінки намагаються підірвати довіру до останніх свідчень Сондленда в справі імпічменту президента США Дональда Трампа.

"З огляду на терміни вашої передбачуваної історії, слід зробити обґрунтований висновок, що ви намагаєтеся вплинути на довіру посла Сондленда як свідка факту в розслідуванні імпічменту", – переконаний адвокат.

Зазначимо, що Сондленд виявився однією з ключових фігур у справах адміністрації президента Дональда Трампа з Україною, які стали предметом розслідування в Палаті представників Конгресу США. Він заявив, що Трамп давав вказівку про тиск на Україну для розслідування щодо сина суперника на виборах Джо Байдена Гантера.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У США розгорівся гучний скандал через "тиску на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

  • У процесі бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.

  • Стало відомо, що співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

  • Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.

  • Водночас він заявив, що процедура, розпочата, американською демократичною партією, є державним переворотом.

  • Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.

  • На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень в рамках імпічменту. Показання за закритими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі і експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.

  • 15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневої розмови між Трампом і Зеленським.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Імпічмент Трампа
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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