Імпічмент Трампа: ключовий свідок потрапив у гучний секс-скандал

Постійного представника США в Європейському союзі Гордона Сондленда звинуватили в сексуальних домаганнях. Такі свідчення надали відразу три особи.

Про це йдеться у спільній публікації Propublica і Portland Monthly. Ніколь Вогель, Джана Соліс і Наталі Септ заявили, що стали жертвами домагань чиновника ще до його призначення на посаду представника США в ЄС.

Вони стверджують, що Сондленд намагався поцілувати їх, не отримавши згоди. Ба більше, одна з жінок запевняє, що посол оголився перед нею.

Гордон Сондленд zn.ua

За інформацією видання, після отримання відмови він намагався помститися, створюючи жінкам проблеми професійного характеру.

Своєю чергою Сондленд заявив, що всі твердження про нібито домагання помилкові і узгоджені з політичною метою.

"За десятиліття моєї кар'єри в бізнесі та цивільних справах мою поведінка можуть підтвердити сотні працівників і колег, з якими я працював за незліченних обставин", – заявив він.

Як розповів його адвокат Джим Макдермотт, кожна з цих трьох осіб переслідувала його підзахисного "з фінансових і особистих вигод – інвестицій, роботи або страхових брокерських робіт – і він відмовився від їхніх пропозицій". За його словами, жінки намагаються підірвати довіру до останніх свідчень Сондленда в справі імпічменту президента США Дональда Трампа.

"З огляду на терміни вашої передбачуваної історії, слід зробити обґрунтований висновок, що ви намагаєтеся вплинути на довіру посла Сондленда як свідка факту в розслідуванні імпічменту", – переконаний адвокат.

Зазначимо, що Сондленд виявився однією з ключових фігур у справах адміністрації президента Дональда Трампа з Україною, які стали предметом розслідування в Палаті представників Конгресу США. Він заявив, що Трамп давав вказівку про тиск на Україну для розслідування щодо сина суперника на виборах Джо Байдена Гантера.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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