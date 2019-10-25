Імпічмент Трампа: до розслідування у США залучили Клінтона

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем вніс до Сенату резолюцію, що засуджує імпічмент президента США Дональда Трампа.

У Twitter політик повідомив, що необхідно, аби у Палаті представників, яка ініціювала імпічмент, проголосували за початок офіційного розслідування і надали главі Білого дому "конституційні гарантії".

"Кожного американця має турбувати те, що відбувається в Палаті представників у зв'язку зі спробою імпічменту президенту Трампу. Одним із наріжних каменів американської юриспруденції є належна процедура – право викликати свідків від вашого імені і оскаржувати звинувачення проти вас. Нічого такого не відбувається у Палаті", – заявив Грем.

Сенатор закликав наділити представників Республіканської партії рівними з демократами повноваженнями викликати свідків. Він навів приклад, коли було розслідування імпічменту президента Білла Клінтона. Тоді демократи були в меншості Палати представників, і їм було надано можливість викликати свідків і надавати документи від імені Клінтона.

"Вкрай важливо, щоб президент міг протистояти своєму обвинувачу, викликати свідків від його імені і мати загальне уявлення про звинувачення проти нього, які слугуватимуть основою для імпічменту. У нас не може бути країни, де кожен американець має права, крім Дональда Трампа. Я вважаю, що нинішній процес нелегітимний і небезпечний для майбутнього президентства", – додав Грем.

Білл Клінтон

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, що відбулася між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і призвів до початку процедури імпічменту в американців.

Трамп погодився співпрацювати зі слідством, якщо демократи допустять його представників.

Зазначимо, що глава США Дональд Трамп намагався тиснути на переможця президентських перегонів Володимира Зеленського ще до його вступу на посаду.

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