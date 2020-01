"Чому я повинен носити клеймо?" Трамп висунув Україні гучне звинувачення

Президент США Дональд Трамп вчергове заявив про "українське втручання" в американські вибори, розкритикувавши процедуру імпічменту, ініційовану демократами.

Він висловив упевненість у тому, що демократи не доб'ються його відставки. Про це глава Сполучених Штатів написав на своїй сторінці в Twitter у неділю, 12 січня.

"Демократи з Палати представників досліджують витоки скарги інформатора в українській справі. Генеральний інспектор Розвідувального співтовариства Майкл Аткінсон зіткнувся із серйозними питаннями. Демократи, знаючи, що генеральний інспектор – головна проблема, не опублікували його свідчення", – написав президент.

Дональд Трамп

"Це виглядає так само, як все, що ми вже бачили. Від російського втручання до українського втручання, яке стало шахрайством з імпічментом", – продовжив він.

Американський лідер знову запевнив, що не чинив тиску на президента України Володимира Зеленського і не шантажував його військовою допомогою, яку схвалив Конгрес.

"Чому я повинен носити клеймо імпічменту на своєму імені, якщо я не робив нічого поганого?" – запитав Трамп.

Він упевнений, що процес будується не на доказах, а на обмані, і є "відчайдушним полюванням на відьом".

.... the Ukraine Hoax that became the Impeachment Scam. Must get the ICIG answers by Friday because this is the guy who lit the fuse. So if he wants to clear his name, prove that his office is indeed incompetent. " @DevinNunes @MariaBartiromo @FoxNews The ICIG never wanted proof! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

Why should I have the stigma of Impeachment attached to my name when I did NOTHING wrong? Read the Transcripts! A totally partisan Hoax, never happened before. House Republicans voted 195-0, with three Dems voting with the Republicans. Very unfair to tens of millions of voters! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

Many believe that by the Senate giving credence to a trial based on the no evidence, no crime, read the transcripts, "no pressure" Impeachment Hoax, rather than an outright dismissal, it gives the partisan Democrat Witch Hunt credibility that it otherwise does not have. I agree! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

