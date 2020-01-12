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13 січня • оновлено в 02:29
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"Чому я повинен носити клеймо?" Трамп висунув Україні гучне звинувачення

4.3т
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Президент США Дональд Трамп вчергове заявив про "українське втручання" в американські вибори, розкритикувавши процедуру імпічменту, ініційовану демократами.

Він висловив упевненість у тому, що демократи не доб'ються його відставки. Про це глава Сполучених Штатів написав на своїй сторінці в Twitter у неділю, 12 січня.

"Демократи з Палати представників досліджують витоки скарги інформатора в українській справі. Генеральний інспектор Розвідувального співтовариства Майкл Аткінсон зіткнувся із серйозними питаннями. Демократи, знаючи, що генеральний інспектор – головна проблема, не опублікували його свідчення", написав президент.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

"Це виглядає так само, як все, що ми вже бачили. Від російського втручання до українського втручання, яке стало шахрайством з імпічментом", – продовжив він.

Американський лідер знову запевнив, що не чинив тиску на президента України Володимира Зеленського і не шантажував його військовою допомогою, яку схвалив Конгрес.

"Чому я повинен носити клеймо імпічменту на своєму імені, якщо я не робив нічого поганого?" – запитав Трамп.

Він упевнений, що процес будується не на доказах, а на обмані, і є "відчайдушним полюванням на відьом".

Як писав OBOZREVATEL:

  • У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привела до початку процедури імпічменту в американців.

  • Під час бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.

  • Стало відомо, що співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

  • Після цього Палата представників Конгресу США прийняла пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.

  • Сам він заявив, що розпочата процедура американської Демократичної партії є державним переворотом.

  • Зеленський зі свого боку сказав, що на нього ніхто не тиснув.

  • На початку листопада демократи Палати представників опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту.

  • 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент президенту Дональду Трампу за двома статтями. Далі справа повинна перейти в Сенат.

  • Американський лідер розлютився через голосування й виголосив різку промову про деяких конгресменів.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Вибори в США Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
Тег
політика
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Только чур назад их нам не возвращать!!!)))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Так а в чем проблема?это Петя и его ко,так посылайте запрос и мы всех их вам выдадим нема проблемы))))))судите мы только за))))
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Укроиньцы портят всё, к чему прикасаются. Даже карьеру президента самих штатов поставили под угрозу.
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