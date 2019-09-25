Імпічмент скасовується? У США дали оцінку розмові Трампа із Зеленським

Міністерство юстиції США не побачило в розмові президента Дональда Трампа з главою України Володимиром Зеленським порушення законодавства з боку американського лідера.

Про це йдеться в письмовій заяві керівника пресслужби Мін'юсту США Керрі Кьюпек, передає The Washington Post.

"Управління з кримінальних справ Міністерства вивчило офіційний запис бесіди і прийшло до висновку, спираючись на факти і відповідне законодавство, що не було порушення норм фінансування виборчих кампаній, що жодні інші дії не потрібні. Всі уповноважені відділи Міністерства погодилися з цим юридичним висновком, і Міністерство закрило справу", – йдеться у документі.

У США дали оцінку розмові Трампа із Зеленським

У заяві також пояснюється, що генеральний прокурор США Вільям Барр був сповіщений про зміст розмови між Трампом і Зеленським "через кілька тижнів" після цієї бесіди. Дзвінок відбувся 25 липня.

У Мін'юсті також зазначили, що влада США вивчає, яку роль Україна і низка інших країн зіграли у відкритті американськими спецслужбами в 2016 році контррозвідувального розслідування щодо Трампа.

Нагадаємо, раніше Білий Дім оприлюднив повну стенограму резонансної телефонної розмови Трампа із Зеленським.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

The Wall Street Journal повідомив, що Трамп під час розмови із Зеленським тиснув на нього для початку розслідування проти компанії Burisma, якою керує син Джо Байдена, головного опонента Трампа на виборах у 2020 році.

При цьому особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані випадково визнав, що висував офіційному Києву вимогу про розслідування проти сім'ї ексвіцепрезидента США.

Дональд Трамп відповів, що під час розмови з президентом України не сказав нічого неприпустимого.

Чому Україна опинилася в центрі великого міжнародного скандалу через вибори президента США в 2020 році – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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