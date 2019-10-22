Імператор Японії зійшов на престол: Зеленський був з дружиною, а Путін не з'явився. Фоторепортаж

У вівторок, 22 жовтня в Японії пройшла інтронізація імператора Нарухіто, на якій був присутній президент України Володимир Зеленський разом з першою леді.

Глава держави став першим українським президентом, запрошеним на дану церемонію. Про це повідомляє прес-служба ОПУ.

"Для мене велика честь взяти участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і глибока повага до традицій і впровадження новітніх високих технологій для поліпшення життя кожної людини", – розповів Зеленський після закінчення інтронізації.

Відзначимо, що час робочої поїздки до Японії, президент зустрінеться з керівництвом палат японського парламенту, представниками бізнесу, а також проведе ряд двосторонніх переговорів з лідерами зарубіжних країн.

Президент РФ Володимир Путін також був запрошений на церемонію, проте він не з'явився, так як 22 жовтня в Москві провів робочу зустріч з заступником голови уряду РФ Тетяною Голіковою. А пізніше проведе переговори з главою Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Інтронізації імператора Японії Нарухіто

Інтронізації імператора Японії Нарухіто

Інтронізації імператора Японії Нарухіто

Інтронізації імператора Японії Нарухіто

Додамо, що сама церемонія сходження на престол зайняла близько півгодини. Імператор Нарухіто зробив таємні церемонії, в ході яких він символічно спілкувався з божественними предками.

Під час інтронізації монарх в білому вбранні і високій чорній шапці пройшов в так зване Святилище трьох храмів в супроводі придворних. Там він зачитав звернення до богині-сонця Аматерасу, яка є міфічною прародителькою японської династії.

Після цього правитель здійснив ритуали в храмі, присвяченому колишнім імператорам, які також вважаються божествами, і в святилище інших богів релігії сінто.

Також були піднесені священні регалії імператора – меч і дорогоцінна яшма, намисто з якої, за легендою, носила богиня-сонце. Третя реліквія, дзеркало Аматерасу, зберігається в присвяченому їй храмі. Після цього закриті від сторонніх очей церемонії зробила імператриця Масако.

Інтронізації імператора Японії Нарухіто

Інтронізації імператора Японії Нарухіто

Інтронізації імператора Японії Нарухіто

Інтронізації імператора Японії Нарухіто

Інтронізації імператора Японії Нарухіто

Інтронізації імператора Японії Нарухіто

"Я зійшов на престол відповідно до конституції і закону щодо імператорському дому. Провівши церемонію вступу на престол, ми оголошуємо про це країні і всьому світу", – заявив імператор в ході церемонії власної інтронізації.

Крім другої офіційної церемонії інтронізації 22 жовтня 2019 року, має відбутися ще і третя – 14-15 листопада 2019 року. Після неї Нарухіто буде остаточно прийнятий в династію імператорів Японії, яка є найстарішою в світі – вважається, що японські імператори правили ще в 600-х роках до н.е.

Прості японці чекають закінчення церемонії

Запрошені лідери країн на церемонії

Запрошені лідери країн на церемонії

Запрошені лідери країн на церемонії

Запрошені лідери країн на церемонії

Нарухіто став 126-м імператором Японії. Він народився 23 лютого 1960 року в Токіо. Є старшим сином імператора Акіхіто. До 30 років жив в одному будинку з батьками, братом і сестрою.

У 1982 році закінчив відділення історії літературного факультету Університету Гакусюїн в Токіо, де спеціалізувався на середньовічної історії японського транспорту. У 1983-1985 роках навчався в коледжі Мертон Оксфордського університету у Великобританії. Нарухіто став першим спадкоємцем японського престолу, який навчався за кордоном.

7 січня 1989 роки після смерті імператора Хірохіто (Сева) Нарухіто став наслідним принцом. 23 лютого 1991 роки йому офіційно було присвоєно статус наслідного принца.

Імператор Японії Нарухіто

У серпні 2016 імператор Акіхіто в спеціальному зверненні до народу дав зрозуміти, що в зв'язку з похилим віком йому стає все важче виконувати свої обов'язки і він хотів би передати трон спадкоємцеві і віддалитися від справ.

У грудні 2017 року комісія у справах імператорської сім'ї прийняла рішення, що днем виходу на спокій імператора Акіхіто стане 30 квітня, а вдень сходження на престол і інтронізації спадкоємця – 1 травня 2019 року.

1 квітня 2019 року наслідний принц Нарухіто оголосив, що девізом його правління в якості наступного імператора Японії стане епоха Рейва, що можна умовно перекласти як ера спонукання до миру.

Нарухіто одружений на Масако Овада, старшої доньки японського дипломата Хісасі Овада. У 2001 році в родині народилася дочка – принцеса Айко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, імператор Японії Акіхіто 30 квітня покинув свій трон. Це перше зречення імператора за останні 200 років.

1 травня відбулася урочиста церемонія сходження на престол нового імператора Японії Нарухіто.

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