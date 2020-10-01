Ілон Маск відмовився від щеплення проти коронавірусу
Засновник компанії SpaceX, генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що не робитиме щеплення проти коронавірусної інфекції, коли вакцина стане доступною.
Про це підприємець заявив в в подкасті журналістки The New York Times Кари Свішер. Він пояснив своє рішення тим, що він і його діти не входять в групу ризику по зараженню COVID-19.
Також Маск розповів, що не переймається виявленням в США понад 7 млн випадків коронавірусу, оскільки "всі люди вмирають".
Він також розкритикував ідею загального карантинного режиму, підкресливши, що ізолювати слід тільки людей з груп ризику.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, керівник SpaceX і Tesla Ілон Маск назвав засновника Microsoft Білла Гейтса "йолопом". Суперечка виникла через коронавірус. Гейтс звинуватив Маска в несерйозному ставленні до пандемії.