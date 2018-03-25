УкрEngРус
Регистрация
ПолітикаЕкономіка

Ілон Маск видалив сторінки своїх компаній у Facebook

1.4тЧитати новину російською

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск видалив сторінки своїх компаній у соціальній мережі Facebook.

Як відомо, на даний момент у США та інших країнах проходить кампанія #deletefacebook, пов'язана з витоком даних 50 мільйонів користувачів.

Побачивши твіт одного з творців WhatsApp Брайана Екто із закликом видалити Facebook, він запитав: "Що таке Facebook?". А потім він видалив аккаунт своєї SpaceX.

Новини
Ілон Маск зібрався врятувати людство в Третій світовій війні

Те ж саме він проробив і з Tesla. "Все одно лажово виглядає", - написав він.

Як повідомляв "Обозреватель", Єврокомісія прийме "жорсткі заходи" щодо соціальної мережі Facebook, яка виявилася замішана у скандалі з особистими даними користувачів.

Читайте всі новини по темі "Facebook" на сайті "Обозреватель".

Тема
Facebook
Особа
Ілон Маск
Об'єкт
Facebook
Поділитися у Facebook

Наші блоги