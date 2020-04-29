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29 квітня • оновлено в 20:56
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Ілон Маск підтримав протести по зняттю жорсткого карантину в США

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Мільярдер Ілон Маск приєднався до протестуючих в США і підтримав зняття жорстких обмежень через коронавірус.

Засновник Tesla випустив серію твітів в знак протесту проти карантину, повідомляє DailyMail.

"Вільна Америка зараз" – написав він.

Поряд з посиланням на статтю Wall Street Journal про те, чи рятують обмеження людей від хвороби, Маск написав в Twitter: "Поверніть людям свободу!".

Пізніше Маск у відповідь на твіт одного зі своїх передплатників пояснив, що, на його думку, держава повинна негайно відкриватися.

"Так, відкрити заново, з обережністю і відповідним захистом, але не сидіти всім де-факто під домашнім арештом", – написав він.

Тим часом наголошується, що такий раптовий протест Маска пов'язаний з тим, що він був на порозі отримання виплати в розмірі 750 мільйонів доларів від бонусної схеми, яка пов'язана з ціною акцій виробника електромобілів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, США подолала пік зараження коронавірусів, а президент Дональд Трамп представить "нові принципи" для відновлення економіки.

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Тема
Коронавірус
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
хвороба карантин
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
о такой, южно-африканский американец,пошел против власти,
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