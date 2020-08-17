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Ілларіонов попередив Лукашенка про долю Каддафі і Чаушеску

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Світ
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Олександра Лукашенка попередили про долю Чаушеску

Олександра Лукашенка попередили про долю Чаушеску.

Найімовірніше Олександра Лукашенка, який був на посаді президента Білорусі п'ять термінів поспіль, чекає доля диктаторів Муаммара Каддафі та Ніколає Чаушеску. Однак у нього ще є шанс уникнути цього шляху.

Про це в інтерв'ю "Гордону" заявив російський економіст, колишній радник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов. За його словами, для цього Лукашенку необхідно визнати поразку й відмовитися від влади.

"Що стосується Лукашенка... Ще раз скажу: він може розтягувати свою відмову від влади, як намагався розтягнути Чаушеску, як намагався Каддафі... Кінець буде таким же, як і у них. Якщо він ухвалить правильне, розумне для самого себе рішення, якщо він подбає про життя не тільки своїх співвітчизників, а й про своє власне, тоді він може піти зараз. І тоді у нього є шанс, що доля Каддафі і Чаушеску його не спіткає", – зазначив експерт.

Крім того, Ілларіонов додав, що постійна рада "Форуму вільної Росії", в яку він також входить, підготувала звернення до всіх урядів і парламентів світу із закликом негайно визнати переможцем виборів у Білорусі Світлану Тихановську.

"Друге. Ми як "Форум вільної Росії" звертаємося до органів правопорядку і юстиції всіх країн світу, зокрема й Інтерпол, з вимогою ввести осіб, винних у розгоні мирних демонстрацій у Білорусі, в усі санкційні списки. А осіб, найбільш відповідальних за скоєння правопорушень і злочинів проти білоруських громадян, – у Гаазький трибунал", – сказав співрозмовник.

Нагадаємо, легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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БілорусьПротести у БілорусіМуаммар КаддафіАндрій ІлларіоновОлександр Лукашенко
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