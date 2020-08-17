Ілларіонов попередив Лукашенка про долю Каддафі і Чаушеску

Найімовірніше Олександра Лукашенка, який був на посаді президента Білорусі п'ять термінів поспіль, чекає доля диктаторів Муаммара Каддафі та Ніколає Чаушеску. Однак у нього ще є шанс уникнути цього шляху.

Про це в інтерв'ю "Гордону" заявив російський економіст, колишній радник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов. За його словами, для цього Лукашенку необхідно визнати поразку й відмовитися від влади.

"Що стосується Лукашенка... Ще раз скажу: він може розтягувати свою відмову від влади, як намагався розтягнути Чаушеску, як намагався Каддафі... Кінець буде таким же, як і у них. Якщо він ухвалить правильне, розумне для самого себе рішення, якщо він подбає про життя не тільки своїх співвітчизників, а й про своє власне, тоді він може піти зараз. І тоді у нього є шанс, що доля Каддафі і Чаушеску його не спіткає", – зазначив експерт.

Крім того, Ілларіонов додав, що постійна рада "Форуму вільної Росії", в яку він також входить, підготувала звернення до всіх урядів і парламентів світу із закликом негайно визнати переможцем виборів у Білорусі Світлану Тихановську.

"Друге. Ми як "Форум вільної Росії" звертаємося до органів правопорядку і юстиції всіх країн світу, зокрема й Інтерпол, з вимогою ввести осіб, винних у розгоні мирних демонстрацій у Білорусі, в усі санкційні списки. А осіб, найбільш відповідальних за скоєння правопорушень і злочинів проти білоруських громадян, – у Гаазький трибунал", – сказав співрозмовник.

Нагадаємо, легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Лукашенко заявив, що в Білорусі вже провели вибори, а інших під тиском він нібито не допустить, оскільки це знищить усе.

Раніше український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов назвав Лукашенка "кривавим тарганом". Він висловив упевненість в тому, що той повторить долю Чаушеску, а білоруський народ буде вільним.

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