Деякі експерти припускають, що пандемія COVID-19 стала результатом витоку інфекції з китайської лабораторії, де велися розробки різних вірусів для того, щоб з їхньою допомогою погасити протести в Гонконгу.

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Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів колишній радник Путіна, російський економіст і старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов.

"Ми знаємо, що відбувалося протягом минулого року і як гонконгці відстоювали свої права і свободи, як намагалися відстояти Гонконг від втручання материкового Китаю. І тому висловлено було припущення, що велися різноманітні роботи для того, щоб використовувати інструменти для придушення волі до опору і людей, які дотримуються іншої точки зору", – сказав він.

Ілларіонов вказав на можливу причину "розробки" COVID-19 в китайських лабораторіях

За його словами, для цього необхідно було розробити антидот, вакцину, ліки. Однак, наскільки можна зрозуміти за наявною інформацією, хоч і неповною, нічого подібного винайти вченим не вдалося. Про це, підкреслив Ілларіонов, говорить і поведінка самої китайської влади.

Він зазначив, що офіційні дані про кількість загиблих від COVID-19 у Китаї, очевидно, значно занижені порівняно з реальними.

"Все це говорить про те, що ніяких антидотів, ніякої вакцини немає... Проте ми бачимо, як вільний світ мобілізується і десятками, сотнями тисяч своїх фахівців, розкиданих по різних країнах, використовуючи різні ресурси, намагається створити захист для всього людства. Але ми нічого не чули про те, щоб чимось подібним займалися авторитарні режими в Китаї або Росії", – підсумував Ілларіонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Ілларіонов висловив переконання, що заяви китайських вчених про можливий витік коронавірусу з лабораторії спростували версію влади про виникнення інфекції на ринку морепродуктів в Ухані.

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