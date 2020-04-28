Ілларіонов назвав головного винуватця спалаху коронавірусу

Гліб Іванов Світ 13:03, 28.04.2020

Світова економіка опинилася в стані глибокої і різкої економічної кризи і головним винуватцем того, що відбувається є китайська влада, які приховувала COVID-19.

Таку думку висловив колишній радник президента РФ Володимира Путіна, російський економіст старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов у програмі Олесі Бацман, передає "ГОРДОН". На його думку, Китай нібито два місяці приховував інформацію про витік коронавірусу з лабораторії в Ухані.

Другим винуватцем, на переконання Ілларіонова, є Всесвітня організація охорони здоров'я.

Коронавірус
Euronews

"Вони вели дослідження з відповідним вірусом, який вирвався з лабораторії. Коли він вирвався, китайська влада приховували інформацію про те, що відбувалося в Ухані, протягом двох з гаком місяців, самі не зробили необхідних заходів і не дозволили іншим країнам і Всесвітній організації охорони здоров'я вжити необхідних заходів щодо зупинки епідемії", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ілларіонов заявив, що заяви китайських вчених про можливий витік коронавірусу з лабораторії спростували версію влади про виникнення інфекції на ринку морепродуктів в Ухані.

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