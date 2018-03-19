Хто прийде на зміну Путіну: Ілларіонов дав прогноз

Президент Росії Володимир Путін має намір залишатися в Кремлі довічно, проте вже сьогодні він активно шукає людей, які зможуть після його смерті продовжити його політику.

Таку думку в ефірі програми "Західний погляд" на ObozTV висловив російський економіст, колишній радник Путіна Андрій Ілларіонов.

"Путін не залишить владу за своїм бажанням, він буде залишатися у владі доти, поки буде живий. Він не запропонує жодних реформ і "перебудов"... Зараз він розуміє, що він не може піти з влади - якщо він залишить Кремль, то не виживе", - зазначив російський експерт.

За його словами, Путін не почувається в безпеці поза Кремлем, тому буде залишатися у владі до кінця. Але це не означає, що він не готує собі наступника, який у майбутньому зможе продовжити його справу.

Ілларіонов нагадав версію російських ЗМІ про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова зможе брати участь в президентських виборах у Росії в 2024 році чи навіть пізніше.

"Буде нове російське покоління, яке продовжить його справу. Але Путін може шукати наступників і серед представників так званого "кооперативу "Озеро". Також це може бути хтось із його друзів і колег по ФСБ і КДБ, як, наприклад, Сергій Наришкін (глава Служби зовнішньої розвідки - ред.) Або хтось на кшталт нього", - вважає екс-радник президента РФ.

"Я впевнений, що він багато думає про наступника, який з його точки зору може продовжити його політику", - додав Ілларіонов.

Як повідомляв "Обозреватель", Андрій Ілларіонов також дав прогноз, що чекає на окупований Крим після президентства Володимира Путіна.