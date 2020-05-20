Їли мишей і вовків: в китайському місті Ухань на 5 років заборонили продавати і їсти диких тварин

У китайському місті Ухань на п'ять років заборонили ловити, продавати і їсти диких тварин.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє DailyMail, 13 травня місцева влада запровадила директиву, яка забороняє полювання на диких тварин у регіоні через те, що можливим джерелом вірусу було якраз таки одна з них.

Під заборону потрапили продаж і вживання тваринних. Фактично, цей документ повторює той, що раніше прийняв центральний уряд Китаю, проте, тут є чіткі терміни.

В Ухані на 5 років заборонили продавати і є диких тварин DailyMail

Також наголошується, що це рішення було схвалено після того, як провінції по всьому Китаю пообіцяли виплати фермерам, які заробляли на цих тварин. Тепер вони зможуть зайнятися іншим бізнесом або змістити свій вектор в цій же сфері.

Єдині, хто можуть взаємодіяти з тваринами – це співробітники наукових і медичних організацій, але і їм потрібно буде отримати спеціальну ліцензію.

Видання повідомляє, що торгівля дикими тваринами була надприбутковим бізнесом в Китаї – згідно зі звітом за 2017 рік, загальний її обсяг становить близько 73 мільярдів доларів.

В Ухані на 5 років заборонили продавати і є диких тварин DailyMail

В Ухані на 5 років заборонили продавати і є диких тварин DailyMail

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ з'явилися фотографії ринку морепродуктів в китайському місті Ухань. Там можна придбати різних тварин: змій, кажанів, собак різних порід, в тому числі хаскі і лабрадорів, дикобразів, павичів, вовків і навіть пінгвінів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!