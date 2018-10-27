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IKEA потрапила в сексистський скандал в Росії

2.1тЧитати матеріал російською

Російський філія компанії IKEA оскандалася неоднозначним рекламним постом в Facebook, який багато жінок назвали сексистським.

На рекламному фото, опублікованому 16 жовтня, зображений собака, що сидить за столом, сервірованому тарілкою з млинцями і блюдцем з варенням.

Підпис до картинки містить рекомендації на випадок, "якщо ви випадково подряпали його машину або погризли тапочки": приготувати млинці з варенням, покласти на стіл "його улюблену настільну доріжку", зустріти "його з легкою посмішкою" і уникати оборотів "любий, нам треба поговорити".

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IKEA потрапила в сексистський скандал в Росії

Пост викликав бурхливу реакцію в мережі. Багато користувачок в коментарях визнали, що таким чином IKEA прирівняла жінку до домашньої тварини і проявила побутової сексизм. Деякі жінки заявили, що перестануть купувати товари в IKEA.

IKEA потрапила в сексистський скандал в Росії
IKEA потрапила в сексистський скандал в Росії
IKEA потрапила в сексистський скандал в Росії
IKEA потрапила в сексистський скандал в Росії
IKEA потрапила в сексистський скандал в Росії

Пізніше компанія вибачилася за пост і видалила його з усіх своїх соцмереж.

"Ми ні в якому разі не хотіли образити кого-небудь даними постом, який носить суто гумористичний характер", - написали в IKEA.

Прес-секретар IKEA-Росії Костянтин Тютрін приніс вибачення в ефірі радіостанції "Говорить Москва".

"Компанія IKEA дуже серйозно ставиться до забезпечення рівних прав для всіх людей. І в цьому пості ні в якому разі ми не закладали негативний сенс. Проте ми усвідомлюємо, що дана публікація може сприйматися неоднозначно. Ми приносимо свої щирі вибачення перед людьми, яких образив пост. Даний пост був видалений з соцмереж", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в сексистський скандал потрапив нобелівський лауреат.

Місце
Росія
Об'єкт
IKEA
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