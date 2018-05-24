За последнее время пришлось увидеть массу различных фотографий угрюмого и быковатого Путина с подписями наподобие: "Если бы не этот ублюдок, сотни тысяч людей остались бы живыми". В общем, в таких фотографиях и подписях, на наш взгляд, больше вреда, чем пользы и вот почему. Московия прошла чудовищный искусственный отбор или обратную селекцию, когда что-то ценное, что могло бы дать ростки вменяемого мира, уничтожалось, травилось, высылалось либо бежало само. Оставалось то, что готово жить в нужнике, стоя по горло в содержимом выгребной ямы, а элита отличалась от этих глиномесов только тем, что сторожила их, чтобы те не вылезли из ямы. По сути, они сделали из своей стороны огромный сортир с двумя этажами. На верхнем жили вертухаи, не важно в какой ипостаси, а внизу – то самое стадо, стоящее по горло в "русском мире". В конце концов, даже те, кто снизу, нашли свой смысл жизни в том, что правильное поведение может вынуть их из жижи и поставить на роль надзирателя над теми, кто не выбрался оттуда. Наблюдать сверху, как быдло копошится в нечистотах – предел мечтаний, и этой публике кажется, что так устроен весь мир. Они просто не догадываются, что судят о мире по содержимому родного сортира.

Это говорит о том, что Путин стал воплощением обитателей сортира, о верховном надзирателе и не более того. Сам Путин был обитателем нижнего этажа, и его родители были потомственными глиномесами, а потому – он правит сортиром со знанием дела и со всей пролетарской ненавистью. Но фокус в том, что не был бы это Путин — был бы Минин и Пожарский или вовсе – Распутин. Сама личность предводителя сортира – мало что значит, ибо он все равно будет из рабов. Как не переворачивай этот сортир, какой выбор не устраивай, в конце концов, определенно выпадет палач и ублюдок. Именно таких там почитают с благоговением. Ведь кто там самые красавцы? Иван Грозный, Петр 1, Ленин, Сталин, и теперь – Путин. Кровавые ублюдки – как на подбор. Именно такое там приживается легко и плотно. Так что не было бы Путина, ничего не изменилось бы.

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С другой стороны, Штаты демонстрируют обратную тенденцию, кого там ни избирают, в конце концов, он начинает делать вменяемые и правильные вещи. Кто-то больше, кто-то – меньше, кто-то быстрее, кто-то – медленнее. Мешковатый нарцисс Обама сменился агрессивным нарциссом Трампом. Обама начал эпопею с санкциями и давлением на Москву, но Трамп решил, что с хамоватым быдлом, каковыми, безусловно, являются КНДР, Иран и Московия, надо вести диалог жестко, не стесняясь пройтись негодяйским фейсом об тейбл. Это уже несколько раз продемонстрировано в Сирии, а также, в виде намека – в адрес Пхеньяна.

Ким не был бы Кимом, если бы не попробовал покрутить своей упитанной филейной частью, и он это сделал. Понятно, что самому Трампу ответить жестко запрещают правила восточной чайной церемонии, а вот вице президенту ничего не мешает и он может рисовать картину размашистыми мазками, не жалея красок. Так вот, он скромно напомнил Ыну о том, что был такой деятель Муарам, который тоже нарушил неписанные правила феншуя и начал выделывать иероглифы своей филейной частью. Он напомнил о том, что филейная часть Каддафи пострадала жестоко и непосредственно и предупредил, что примерно то же самое может случиться и с Ыном. В общем, Пенс выдал Ыну пятистопный ямб, в качестве дружеского совета и к чему это приведет – скоро узнаем.

В Сирии же было сразу несколько показательных мероприятий, которые должны продемонстрировать аборигенам и приехавшим на гастроли россиянам и иранцам, что в следующий раз может прилететь уже на аэродром Хмеймим, а не на что-то другое. Это следует из того, как было положено российское воинство под Хишамом.

Вот последний пример нам более всего интересен. Уже озвучено требование Ирану о том, что он должен собрать свои пожитки и уйти из Сирии, Ирака и Йемена, а если нет – то это будет сделано в принудительном порядке. Причем, иранцы используют российскую тактику "ихтамнет" и "военторг", не взирая на то, что "ихтамнетов" Штаты пакуют в груз 200 привычно и технологично. Кстати, если до иранцев не дойдет простая истина, что игра идет уже не по их правилам, то перевод их стотысячной группировки в режим "люля-кебаб" произойдет стремительно, ибо в приготовлении блюда примет участие Израиль и Аравия, у которых тоже накопилось масса вопросов к бородатым мужикам из Тегерана, которые ходят в банных халатах и с полотенцами на голове, при этом рассказывая всякие страшные истории.

Нам же все это интересно потому, что сейчас ВСУ пощупывает "ихтамнетов" на Донбассе и когда РФ заиграется с вопросом о согласовании миротворческой миссии, там может произойти ситуация, зеркальная хишамской. Ихтамнеты – того же хишамского разлива, а беспорядочная стрельба в нашу сторону может нести угрозу многочисленным советникам из США, которые тренируют нашу армию. В общем, ситуация с сирийским заводом Конокко может повториться с точностью до запятой. Причем, американцам надо просто спросить у Москвы: "Вы уверены, что там нет ваших военных?", после чего – немного помочь ВСУ в плане разведданных и еще некоторых позиций, а дальше, если их там нет, то таки – нет.

Штаты уже готовы к такой постановке вопроса и такой форме ответа.

В общем, наши еще должны пощупать противника пару раз, чтобы посмотреть, что и как он делает в этом случае, а потом сделать как в старом анекдоте.

"Звонок в дверь, чувак долго не открывает, но звонок тарахтит не умолкая, он лениво подходит к двери и спрашивает:

— Кто там?

— Смерть!

— Ну и что?

— Ну и все!