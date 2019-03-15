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"Іхтамнєти" потрапили в засідку: в Сирії загадково зник офіцер Росії

2.7тЧитати матеріал російською

У Сирії зник безвісти майор Сухроб Карімов, який служив у 38-й гвардійській мотострілецькій бригаді в Амурській області.

Він разом із двома полковниками потрапили в засідку терористів 23 лютого в провінції Дейр-ез-Зор. Про це передає ВВС, посилаючись на інформацію родичів одного з військових.

Батьків Карімова, що живуть у Москві, запрошували до військового госпіталю Бурденка здати аналізи для впізнання останків за ДНК. Незабаром їм передзвонили і сказали, що аналізи не збіглися і їхній син, як і раніше, вважається зниклим без вісті. До них приходив психолог від Міноборони, але батько Карімова його прогнав.

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"Іхтамнєти" потрапили в засідку: в Сирії загадково зник офіцер Росії

Для 35-річного Карімова це було друге відрядження до Сирії. Він туди поїхав влітку 2018 року і сам "вічно рвався на передову". До цього він провів там "чи то вісім, чи то дев'ять місяців", розповів один із його родичів. Його послали туди, оскільки він добре знав арабську мову.

При цьому в Міністерстві оборони Росії про зникнення групи військовослужбовців не повідомляли.

"Іхтамнєти" потрапили в засідку: в Сирії загадково зник офіцер Росії
"Іхтамнєти" потрапили в засідку: в Сирії загадково зник офіцер Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці лютого, коли зник Карімов, з'явилася інформація про те, що в Сирії стратили групу російських найманців, з якими раніше втратили зв'язок.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Первым о трагедии в Сирии через две недели после случившегося сообщил УКРаинский военный эГсперД, депутат верховной рады от "Народного фронта" и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Ттымчук ... после этого, можно сразу делить на 99 и уебать Трымчуку по эбалу, за плохую фантазию )
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минин евген
минин евген
та где там пропал, кознили кацапскую мразь, небось еще живому горло перерезали. а как иначе со сруцкими свиньми? только так. все же помнят как чеченцы тупым ножом да по сруцкому горлу? а видео прекрасное, сруцкие ихтамнеты визжали как свиньи!
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минин евген
минин евген
Петренко Амадеус, а ты смотрела то видео, шалава немытая? понравились поросячьи визги кацапиков, когда им еще живым горлянки резали? правда клёво?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
минин евген, девочка! долго же ты держалась, наконец-то выразила свою любовь к бармалеям!
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