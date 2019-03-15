"Іхтамнєти" потрапили в засідку: в Сирії загадково зник офіцер Росії

У Сирії зник безвісти майор Сухроб Карімов, який служив у 38-й гвардійській мотострілецькій бригаді в Амурській області.

Він разом із двома полковниками потрапили в засідку терористів 23 лютого в провінції Дейр-ез-Зор. Про це передає ВВС, посилаючись на інформацію родичів одного з військових.

Батьків Карімова, що живуть у Москві, запрошували до військового госпіталю Бурденка здати аналізи для впізнання останків за ДНК. Незабаром їм передзвонили і сказали, що аналізи не збіглися і їхній син, як і раніше, вважається зниклим без вісті. До них приходив психолог від Міноборони, але батько Карімова його прогнав.

Для 35-річного Карімова це було друге відрядження до Сирії. Він туди поїхав влітку 2018 року і сам "вічно рвався на передову". До цього він провів там "чи то вісім, чи то дев'ять місяців", розповів один із його родичів. Його послали туди, оскільки він добре знав арабську мову.

При цьому в Міністерстві оборони Росії про зникнення групи військовослужбовців не повідомляли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці лютого, коли зник Карімов, з'явилася інформація про те, що в Сирії стратили групу російських найманців, з якими раніше втратили зв'язок.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся