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Ігор Ейдман
Ігор Ейдман
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Почему Трамп так любит Путина

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Дональд Трамп отменил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.

То есть он это всерьез предлагал и даже возмутился, когда отказали и высмеяли. Я-то до последнего надеялся, что это какая-то глупая шутка. Ну не может же президент США быть настолько нелепым шутом. Предлагать такое и не понимать, что тебя просто поднимут на смех, значит вообще ничего не понимать в том, как устроен мир в начале 21 века.

Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп

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Эпоха колониализма давно закончилась. Однако Трамп, видимо, до сих пор живет в ней, где-то в 19 – первой половине 20-го века. Он не понимает, что демократическое государство - не крепостник, который может продать землю вместе с жителями другом помещику. Предлагать Дании продать Гренландию – это как советовать семье продать комнату в доме вместе с проживающим в ней взрослым сыном. Гренландия во многом независимое государство, делегировавшее Дании определенные ограниченные функции в обмен на регулярные дотации из бюджета. Она даже в Евросоюз не входит. Но невежественный идиот этого видимо не знает (ну подумаешь какие-то эскимосы), а его советники боятся расстраивать самодура-начальника, которому в головы пришла "гениальная", как ему кажется, идея.

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Параллельно с этим Трамп загорелся еще одной, "конгениальной" гренландской идеей – возвратить путинскую Россию в большую семерку. Понятно, почему Трамп так любит Путина и все старается с ним о чем-то договориться вопреки давлению конгресса. Путин тоже живет в прошлом, в эпохе империй и колониализма, где господствует право сильного, а права человека ничего не значат. Оба они - персонажи из времен дикого Запада. Но если Трамп – торгаш-авантюрист, то Путин – жестокий бандит-захватчик. Первый считает, что за деньги можно купить все, в том числе и чужую территорию с местными "индейцами". Второй просто захватывает то, на что положил глаз.

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Ігор Ейдман Ігор Ейдман
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Игоря Эйдмана
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Питон Каа
Питон Каа
А если бы Трамп захотел купить Украину, как вы думаете, продались бы?
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