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Ігор Айзенберг
Ігор Айзенберг
Блогер, Professor of Computer Science Всі статті автора

Трамп захотел вернуть Россию в G8

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Breaking News из США. Только что, отвечая на вопросы журналистов в Белом Доме, Трамп заявил (перевожу по тому, что слышал 5 минут назад в трансляции телеканала MSBC):

"Президент Обама не хотел, чтобы Россия была в G8 потому, что Путин его перехитрил. Это очень плохо, что Россия не в G8 потому, что президент Обама обиделся за то, что Путин его перехитрил. Я хочу, чтобы Россия была в G8. Скоро предстоит саммит G8. Если кто-то поднимет этот вопрос, я поддержу возвращение России самым решительным образом".

Для тех, кто забыл, напомню, что РФ была исключена из G8 2 марта 2014 года за агрессию против Украины, о чем лидерами семи остальных стран группы было в тот день сделано специальное заявление.

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А українським прихильникам Трампа та Республіканської партії мої "вітання". Ви, напевно, саме цього хотіли.

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Автор
Ігор Айзенберг Ігор Айзенберг
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін Барак Обама
Місце
США
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Игоря Айзенберга
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