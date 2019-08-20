Breaking News из США. Только что, отвечая на вопросы журналистов в Белом Доме, Трамп заявил (перевожу по тому, что слышал 5 минут назад в трансляции телеканала MSBC):

"Президент Обама не хотел, чтобы Россия была в G8 потому, что Путин его перехитрил. Это очень плохо, что Россия не в G8 потому, что президент Обама обиделся за то, что Путин его перехитрил. Я хочу, чтобы Россия была в G8. Скоро предстоит саммит G8. Если кто-то поднимет этот вопрос, я поддержу возвращение России самым решительным образом".

Для тех, кто забыл, напомню, что РФ была исключена из G8 2 марта 2014 года за агрессию против Украины, о чем лидерами семи остальных стран группы было в тот день сделано специальное заявление.

Новини Американцы послали Путину ответку

А українським прихильникам Трампа та Республіканської партії мої "вітання". Ви, напевно, саме цього хотіли.

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