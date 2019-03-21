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"Ідіть відпочивати!" Українського політолога зі скандалом вигнали з прямого ефіру росТБ

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Пропагандист Кремля Андрій Норкін втратив самовладання і вигнав українського політолога, главу Центру стратегічних досліджень Павла Жовніренка з прямого ефіру.

Конфлікт стався під час зйомок пропагандистської програми росТБ "Місце зустрічі" під час обговорення одного з інтерв'ю глави МВС України Авакова (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

"Ідіть відпочивати!" — сказав Норкін українцеві. "Я тут відпочиваю", — відповів той ведучому.

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Норкін і Жовніренко

Норкін і Жовніренко

Пропагандист пригрозив гостю студії охороною, однак той сам покинув знімальний майданчик.

"Я йду, але більше мене не запрошуйте... Ви боїтеся правди", — сказав Жовніренко.

Зі словами "Росія буде вільною" і "Росія прокинеться від сну" він пішов, після чого Норкін демонстративно перехрестився.

Як писав OBOZREVATEL, недавно Павло Жовніренко присоромив російських пропагандистів за нахабну брехню про війну на Донбасі, в якій прислужники путінського режиму необґрунтовано звинувачують Україну.

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Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфлікт
Особа
Павло Жовніренко
Місце
Росія
Теги
видеоскандали
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40 tetigistus
40 tetigistus
Это не украинский политолог, это кремлёвский шут! На Миротворец гниду! Слава Украине 🇺🇦 🌈
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
40 tetigistus, СУГС Вам в шляпу, патрiот! :-)))
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