"Ідіть відпочивати!" Українського політолога зі скандалом вигнали з прямого ефіру росТБ

Пропагандист Кремля Андрій Норкін втратив самовладання і вигнав українського політолога, главу Центру стратегічних досліджень Павла Жовніренка з прямого ефіру.

Конфлікт стався під час зйомок пропагандистської програми росТБ "Місце зустрічі" під час обговорення одного з інтерв'ю глави МВС України Авакова (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

"Ідіть відпочивати!" — сказав Норкін українцеві. "Я тут відпочиваю", — відповів той ведучому.

Норкін і Жовніренко

Пропагандист пригрозив гостю студії охороною, однак той сам покинув знімальний майданчик.

"Я йду, але більше мене не запрошуйте... Ви боїтеся правди", — сказав Жовніренко.

Зі словами "Росія буде вільною" і "Росія прокинеться від сну" він пішов, після чого Норкін демонстративно перехрестився.

Як писав OBOZREVATEL, недавно Павло Жовніренко присоромив російських пропагандистів за нахабну брехню про війну на Донбасі, в якій прислужники путінського режиму необґрунтовано звинувачують Україну.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!