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"Іди на х*р, придурок!" Українець і пропагандист Путіна влаштували гарячу суперечку на росТБ

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Скандальний російський пропагандист Семен Багдасаров та український політолог Василь Вакаров поскандалили під час дискусії про Україну.

Сутичка сталася в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1". Все почалося з того, що рупор Кремля почав їдко ображати українських гостей і сипати претензіями на їхню адресу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я наслухався вас! Приїжджають тут, морочать голову, розповідають нам про Порошенка, Тимошенко! Та нам на х*й не потрібні ваші внутрішні справи! У нас є свої національні інтереси! Без цього (без матів. — Ред.) не можна, коли ми обговорюємо Україну! Я не настільки інтелігентний. Де наша інтелігентність, коли сьогодні завдають артилерійських ударів по Донецьку? Ми повинні бути інтелігентні? Заткнися ти, заради Бога!" — влаштував істерику Багдасаров.

Багдасаров та Вакаров

Багдасаров та Вакаров

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''Заткнись, б*ндерівська сволото!'' Пропагандист Путіна влаштував скандал з українцем на росТБ

Його хамська поведінка обурила українського експерта, і він також перейшов на особистості. "Сам заткнися, зрозумів мене?! Ти мені не тикай! Я тобі зараз тикну!" — пригрозив Вакаров агресивному опоненту.

Однак кремлівський пропагандист ще більше розлютився і продовжив свої нападки на українця.

"Іди на х*р, придурку! Ну, тикни! Це вороги російського народу!" — закричав він. Вакаров, у свою чергу, також не бажав припиняти словесну перепалку. "Хто ворог?! Ти на себе коли в дзеркало дивився?!" — відрубав він Багдасарову. "Ти на себе подивися! Знайшовся мені тут, ... хр*нів!" — огризнувся українофоб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
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