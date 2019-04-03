"Іди на х*р, придурок!" Українець і пропагандист Путіна влаштували гарячу суперечку на росТБ

Скандальний російський пропагандист Семен Багдасаров та український політолог Василь Вакаров поскандалили під час дискусії про Україну.
Сутичка сталася в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1". Все почалося з того, що рупор Кремля почав їдко ображати українських гостей і сипати претензіями на їхню адресу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Я наслухався вас! Приїжджають тут, морочать голову, розповідають нам про Порошенка, Тимошенко! Та нам на х*й не потрібні ваші внутрішні справи! У нас є свої національні інтереси! Без цього (без матів. — Ред.) не можна, коли ми обговорюємо Україну! Я не настільки інтелігентний. Де наша інтелігентність, коли сьогодні завдають артилерійських ударів по Донецьку? Ми повинні бути інтелігентні? Заткнися ти, заради Бога!" — влаштував істерику Багдасаров.
Багдасаров та Вакаров
Його хамська поведінка обурила українського експерта, і він також перейшов на особистості. "Сам заткнися, зрозумів мене?! Ти мені не тикай! Я тобі зараз тикну!" — пригрозив Вакаров агресивному опоненту.
Однак кремлівський пропагандист ще більше розлютився і продовжив свої нападки на українця.
"Іди на х*р, придурку! Ну, тикни! Це вороги російського народу!" — закричав він. Вакаров, у свою чергу, також не бажав припиняти словесну перепалку. "Хто ворог?! Ти на себе коли в дзеркало дивився?!" — відрубав він Багдасарову. "Ти на себе подивися! Знайшовся мені тут, ... хр*нів!" — огризнувся українофоб.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Багдасаров обматюкав одіозного українського експерта В'ячеслава Ковтуна під час суперечки про війну на Донбасі.
Також путінський пропагандист осоромився неадекватним порівнянням України зі злоякісною пухлиною і заявою про те, що її необхідно "вирізати" як загрозливу Росії.
Багдасаров "відзначився" дикої ідеєю захоплення Харкова та Маріуполя об'єднаними бандами терористів "ДНР". За його словами, окупанти повинні це зробити без будь-яких побоювань.
Крім усього, він пригрозив Україні забороною входження її судів в Азовське море. Більш того, Багдасаров нахабно заявив, що його акваторія нібито повинна повністю належати тільки країні-агресору — Росії.
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