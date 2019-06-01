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Іде на вибори: Трамп пообіцяв історичну подію

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Президент США Дональд Трамп заявив, що 18 червня 2019 офіційно оголосить про свою участь у президентських виборах 2020 року. При цьому він пообіцяв американцям справжній "історичний мітинг" з цього приводу.

Таке повідомлення з'явилося у Twitter. "Я оголошу про свою участь у боротьбі за другий президентський термін разом із першою леді Меланією, віце-президентом Майком ПЕнсом і другою леді Карен Пенс 18 червня в Орландо, штат Флорида, в центрі Amway на 20 тис. місць", – сказав він.

При цьому Трамп запросив усіх взяти участь в історичній події, як він каже.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські ЗМІ писали, що Трамп не бачить нічого поганого у "російському втручанні" в американські вибори і сподівається "завдяки зусиллям" Кремля знову здобути перемогу в 2020 році.

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Тема
Вибори в США
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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