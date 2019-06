Іде на вибори: Трамп пообіцяв історичну подію

Президент США Дональд Трамп заявив, що 18 червня 2019 офіційно оголосить про свою участь у президентських виборах 2020 року. При цьому він пообіцяв американцям справжній "історичний мітинг" з цього приводу.

Таке повідомлення з'явилося у Twitter. "Я оголошу про свою участь у боротьбі за другий президентський термін разом із першою леді Меланією, віце-президентом Майком ПЕнсом і другою леді Карен Пенс 18 червня в Орландо, штат Флорида, в центрі Amway на 20 тис. місць", – сказав він.

При цьому Трамп запросив усіх взяти участь в історичній події, як він каже.

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG