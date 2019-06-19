Їде до Києва: Волкер зробив жорстке попередження Росії через Донбас

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що має намір протягом найближчих тижнів відвідати Київ.

За його словами, цей візит буде передувати переговорам президентів України і США у Вашингтоні. "Я сподіваюся, що зможу здійснити ще один візит в Україну протягом декількох найближчих тижнів перед візитом (Зеленського – Ред.) у Білий дім", – цитує його слова "Укрінформ".

У той же час Волкер різко висловився про агресію Росії в Україні. "РФ створила одну із найгірших гуманітарних криз в Європі після воєн на Балканах у 1990-і. Це страждання є прямим результатом агресії Росії і закінчиться тільки тоді, коли Росія виведе свої війська і сили з України, виконає Мінські угоди, які залишаються найкращим засобом досягнення миру шляхом реінтеграції нинішніх підконтрольних Росії територій на сході України. Однак Росія залишається основною перешкодою для виконання Мінських угод. Україна зробила все можливе для виконання угод ", – передає його слова ТСН.

Курт Волкер ВВС

Він також підкреслив, що Росія перешкоджає втіленню Мінських домовленостей.

"Росія продовжує підтримувати свої маріонеткові режими, так звані Донецьку і Луганську "народні республіки", яким немає місця в Мінських угодах або Конституції України. Росія продовжує керувати і підтримувати бойові дії, і до сих пір не здійснила припинення вогню або виведення своїх сил зі Східної Україна", – зазначив Волкер.

Протягом останніх п'яти років, поки триває війна, на Донбасі загинули близько 13 тисяч осіб. Ще 40 тисяч осіб отримали поранення, нагадав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Конгрес США затвердив весь пакет допомоги (на $250 млн), який повинен бути наданий Україні в 2019 році для посилення національної безпеки і оборони.

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