Прочитал несколько дней назад статью писателя Дмитрия Быкова "Последние выборы", в котором автор приходит к следующему неутешительному выводу: "До Крыма возможны были варианты, после Крыма - только Чаушеску или уничтожение человечества. Зато уж фашизма (кстати, тоже на ф…) в России больше не будет никогда: он исчезнет либо вместе с текущей конфигурацией, либо со всей Россией и миром". Такая логическая конструкция молчаливо фиксирует свершившийся факт фашизации России, оставляя при этом за скобками сам генезис трансформации политического строя в нашей стране.

Новини Россия убрала последнего свидетеля

В превращении подполковника КГБ - мечтавшего, по его собственным словам, о карьере олигарха, но неожиданным поворотом судьбы вознесенного на самую вершину власти - в безумного диктатора, способного спалить весь мир в огне ядерного апокалипсиса, есть немалый вклад и отечественных властителей дум, интеллигентских чистоплюев, много лет, ради собственного комфорта и благополучия, постоянно находивших оправдания постепенного сползания России в фашистское болото.

На протяжении всех лет путинского правления диктатура шаг за шагом укреплялась, и на сегодняшний день внутри России пока не видно предпосылок крушения режима. Однако еще 10 лет назад у нас были шансы изменить негативный тренд развития страны, но каждый год либеральная интеллигенция, пугая нас угрозой фашизма и революциями, брезгливо отмахивалась от попыток организации сопротивления набиравшей обороты путинской диктатуре. Пример Быкова здесь является показательным - сегодня ему не по себе, а в 2010-м году, с высокомерной формулировкой "это неактуально", он отказался от подписания обращения "Путин должен уйти", поддержанного десятками тысяч российских граждан.