І руки не подав: глава МЗС Британії "опустив" посла Росії

Глава МЗС Великобританії Борис Джонсон на зустрічі з послом Росії в Лондоні Олександром Яковенком не потиснув йому руку.

Як передає ТАСС , посилаючись на слова дипломата, Джонсон "всім своїм виглядом продемонстрував обурення політикою Росії".

"Він повинен був мені сказати неприємні речі, і тому в його уявленні посол не заслуговує рукостискання... Але ми сприймаємо всі ці речі спокійно", - розповів Яковенко.

"Зокрема, я запитав міністра Джонсона про те, як слід розглядати заяви і погрози в парламенті нанести кіберудар проти Росії, але мені нічого не відповіли, сказавши: "Пане посол, ви, мабуть, неправильно зрозуміли", - додав дипломат.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломата, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля. 15 березня Москва заявила про дзеркальну відповідь на рішення Лондона.

Як писав "Обозреватель", глава МЗС Британії заявив, що Путін особисто віддав наказав отруїти екс-шпигуна ГРУ Сергія Скрипаля.