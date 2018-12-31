МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Блоги - Світ

СерпомПо
СерпомПо
Телеграм-каналВсі статті автора

Хвост прищемили российскому МИДу крепко

17.7тЧитати матеріал російською

Хорошо бы под Новый Год обрядить Лаврова Дедом Морозом. Наклеить ему бороду, чтобы смотрел из-под нее своим осуждающим взглядом. За плечами мешок с подарками для "многополярного мира".

Ну, а Захарову, конечно, одеть Снегуркой, с папиросой в зубах и накладной косой, чтобы, в слегка возбужденном виде, раздавала лавровские подарки.

Для BBC она уже приготовила презент. Вскроем обертку. Что там?

Новини
Ракета ''Авангард'' – ''кузькина мать'' Путина

BBC вежливо пожаловалась в МИД на то, что данные сотрудников российской редакции, часть которых имеется только у МИД России, опубликованы в интернете на ватно-развлекательных ресурсах.

BBC пишет у себя на сайте;

"Опубликованный список журналистов полностью соответствует тому списку людей, которые в 2018 году имели официальную аккредитацию для работы в России. Список аккредитованных для работы в России сотрудников редакции нигде не публикуется: в открытом доступе есть только список глав иностранных корпунктов".

Новини
Лукашенко сдался Путину?

В ответ начался истеричный предновогодний трэш Снегурки, с периодическим сплевыванием на пол – под ноги Британии.

Для начала Захарова прикинулась поленом, что официально МИД никакой жалобы не получал – врете, подлые бриты, все "дирижируется из Лондона". Но это, конечно, неубедительно.

Поэтому параллельно понеслись версии в стиле той, что MH-17 сбил украинский летчик. Самая готичная такая – британские хакеры вскрыли сайт посольства России в Британии, выкрали оттуда инфу о сотрудниках BBC, и опубликовали разом на трех ватных ресурсах.

Конечно, говорилось, что все и так есть "в соцсетях", "обвинения безосновательны", "восприняли как неудачную шутку в связи с их очевидной абсурдностью" и т.п. В обычном путинском стиле – ничего не делали, ничего не знаем, все – клевета на Россию.

Новини
В 2019 году в России начнется революция

Суть же дела по нашему мнению, такова – МИД России, скорее всего, поучаствовал в том, чтобы вылить инфу о журналистах BBC в ведра интернет-ваты.

Доказательства здесь бесспорны – аккредитации есть только у МИД. Поняв, что опять топорно сработали, прокололись, пришли в ярость и начали перед Новым Годом "лепить чернуху" одной рукой, другой мешая салат "оливье" и подглядывая одним глазом в телевизор.

Поскольку нет задачи, хотя бы в чем-то убедить BBC. Хвост прищемили МИДу крепко. Остается только облаивать "Лондон", чтобы начальство оценило новогоднюю поступь российской дипломатии.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
СерпомПоСерпомПо
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Telegram СерпомПо
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
23
Смішно
64
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
)))))))))))) Нормально всё. Они также действуют.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Опять косяки накосячили.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
видимо закончился аргентинский "кокс"...вот и негодуют...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги