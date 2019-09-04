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4 вересня • оновлено в 05:59
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"Хворим на голову треба курнути?" Соловйов зганьбився образою людей з важкими недугами

1.6т Читати матеріал російською

Російський топпропагандист Володимир Соловйов бурхливо відреагував на ініціативу колишньої в. о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун щодо легалізації медичного канабісу. Коментуючи її, він цинічно образив людей, яким перпарат потрібен найбільше, – онкохворих і тих, хто бореться з больовими синдромами після ампутації кінцівок.

Їдкі недоречні жарти прозвучали з його вуст в ефірі передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Тобто, вона хотіла, йдучи, підсадити все-таки всю Україну на дурь? Тоді її завдання як американської громадянки була б виконаним?" – єхидно посміхнувся Соловйов.

Однак український гість ефіру, одіозний В'ячеслав Ковтун заперечив йому, підкресливши, що подібні препарати перш за все необхідні важкохворим людям в медичних цілях, адже вони страждають від страшних болів.

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Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"Які медичні цілі? Хто у вас в Україні такий хворий? У вас подивишся – всі такі хворі, прямо на голову. Ось їм усім треба курнути? Хворі ваші на голову я не хочу, щоб страждали. Просто їх треба лікувати", – цинічно огризнувся він на зауваження опонента.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Н Олег
Н Олег
ни строчки без ЛЖИ ... тяжёлым онкобольным и страдающим болями после ампутации и без того прописывают сильные обезболивающие, с том числе морфин (наркотик) .... заслоняться этими людьми для легализации торговли наркотиками для всех -- в первую очередь не находящей дела молодёжи -- ПОДЛОСТЬ
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