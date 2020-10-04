Хворий на COVID-19 Трамп розповів про самопочуття
Президент США Дональд Трамп, у якого діагностували коронавірус (COVID-19), заявив, що вже відчуває себе набагато краще.
Як сказав Трамп у відеозверненні, опублікованому в Twitter, при госпіталізації він відчував себе не дуже добре.
"Зараз я відчуваю себе набагато краще. Я маю повернутися, тому що ми все ще повинні зробити Америку знову великою", – зазначив президент.
Він додав, що його дружина Меланія Трамп, у якої також виявили COVID-19, "відчуває себе дуже добре".
Нагадаємо, у Дональда Трампа виявили коронавірус. Після цього главу держави госпіталізували в медичний центр Уолтера Ріда в штаті Меріленд.
Також були оприлюднені кадри палати, в якій знаходиться Трамп.
У Білому домі відзначили, що наступні 48 годин стануть критично важливими для президента.
Політолог Пітер Залман написав у блозі для OBOZREVATEL, що тяжкість захворювання може вплинути на перспективи Трампа на майбутніх виборах 3 листопада.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
після початку пандемії Трамп довго ставився до неї скептично. Так, він кілька місяців публічно ігнорував засоби індивідуального захисту. Носити маску президента США просили його помічники і лікарі.
Вперше Трамп з'явився на публіці в масці у липні – під час відвідин військового шпиталю Walter Reed.
Зі свого боку представниця Білого дому Кейлі Макенані 9 вересня заявила, що Трамп свідомо применшував небезпеку коронавірусу у своїх публічних виступах.
За її словами, у такий спосіб він намагався не допустити хаосу в країні.
Нагадаємо також, що президент США поширював недостовірну інформацію про небезпечну хворобу. У квітні він висловив переконання, що COVID-19 нібито гине від впливу прямого сонячного світла всього за хвилину.
Конкурент Трампа на майбутніх виборах президента Джо Байден зажадав його відставки через проблеми з коронавірусом у країні.