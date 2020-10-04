Хворий на COVID-19 Трамп розповів про самопочуття

Президент США Дональд Трамп, у якого діагностували коронавірус (COVID-19), заявив, що вже відчуває себе набагато краще.

Як сказав Трамп у відеозверненні, опублікованому в Twitter, при госпіталізації він відчував себе не дуже добре.

"Зараз я відчуваю себе набагато краще. Я маю повернутися, тому що ми все ще повинні зробити Америку знову великою", – зазначив президент.

Він додав, що його дружина Меланія Трамп, у якої також виявили COVID-19, "відчуває себе дуже добре".

Нагадаємо, у Дональда Трампа виявили коронавірус. Після цього главу держави госпіталізували в медичний центр Уолтера Ріда в штаті Меріленд.

Також були оприлюднені кадри палати, в якій знаходиться Трамп.

У Білому домі відзначили, що наступні 48 годин стануть критично важливими для президента.

Політолог Пітер Залман написав у блозі для OBOZREVATEL, що тяжкість захворювання може вплинути на перспективи Трампа на майбутніх виборах 3 листопада.

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