Хворий на COVID-19 Макрон усамітнився у Версалі: ЗМІ пишуть про погане самопочуття

Президент Франції Еммануель Макрон, у якого напередодні був діагностований коронавірус (COVID-19), пішов на самоізоляцію в мисливському будиночку La Lanterne у Версалі.

Як пише Le Parisien, головний лікар Єлисейського палацу Жан-Крістоф Перрошон перебуває разом із Макроном, у той час як перша леді Бріжит Макрон ізолювалася окремо в Парижі. Раніше вона вже йшла на карантин через контакт з особою, що заразилася COVID-19.

Хоча Макрон перебуває в більш молодій віковій групі, ніж більшість світових лідерів, і, як відомо, не має будь-яких медичних проблем, у нього з'явилися симптоми коронавірусу ще до підтвердження діагнозу.

Наразі відомо, що Макрон страждає від лихоманки, кашлю і втоми. Водночас подробиць про його лікування поки немає.

За кілька днів до позитивного результату тесту президент Франції спілкувався з довгим списком лідерів ЄС у Парижі і Брюсселі, зокрема з главами Іспанії та Португалії, які зараз також ізолювалися.

Мисливський будиночок La Lanterne у Версалі leparisien.fr

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на COVID-19 перехворіли президент США Дональд Трамп, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, президент Бразилії Жаір Болсонару, князь Монако Альбер II, президент України Володимир Зеленський та інші лідери.

А прем'єр-міністр Королівства Есватіні в Південній Африці Амброуз Дламіні помер від коронавірусу.