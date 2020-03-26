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26 березня • оновлено в 22:36
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Хворі на коронавірус вмирають на самоті: лікар з США розповіла розпачливу історію

4.3т
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Хворі на коронавірус в США вмирають на самоті, тому що до них не пускають рідних через ризик заразитися.

Про це розповіла лікар-реаніматолог бостонської лікарні Даніела Дж. Ламас, пише Daily Mail.

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Хворі COVID-19 вмирають на самоті: лікар з США розповіла розпачливу історію

Shutterstock

Жінка зазначила, що смерть на самоті стала одним з найбільш складних аспектів пандемії коронавируса, з яким їй доводилося стикатися.

Одній зі своїх пацієнток, яка страждає також муковісцидозом, Ламас сказала, що її чоловік не зможе відвідувати, тому що правила в лікарні посилені.

"Я дивилася, як змінилися виразу їхніх облич. У пацієнтки дихання прискорилося, і пролунав сигнал тривоги. Її чоловік швидко підніс руку до її плеча, після чого її дихання сповільнилося. Він знав, як її заспокоїти", – зазначила лікар, додавши, що тепер жінка залишиться на самоті.

Даніела Дж. Ламас

Даніела Дж. Ламас

dailymail.co.uk

В іншому випадку пацієнт спілкувався зі своєю дочкою за допомогою програми Face Time і в цей момент він почав кашляти кров'ю. Чоловіка підключили до апарату штучної вентиляції легенів. За словами Ламас, це може бути останнім, що бачила його дочка.

У ще одному випадку лікар відмовив дочці у візиті до своїх батьків, які перебувають в критичному стані. "Якщо її батьки помруть, це станеться в стерильній лікарняній палаті далеко від близьких людей", – зазначила Ламас.

За останніми даними, в США від COVID-19 померло 1 143 людини. Всього в країні заразилися 79 082, з яких вилікувалися 1 864.

Хворі COVID-19 вмирають на самоті: лікар з США розповіла розпачливу історію

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великій Британії від коронавірусу померла 75-річна Джейн Джей, яка перед смертю змогла лише по телефону попрощатися зі своїми дітьми.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Вот как понять: В сша при передовой медицине 75 тыс заболевших, 1070 ум-х! В россии 840 заболело, 2 ум-х! Так где медицина сильнее?
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