Ціла посилка в США і дві таблетки в Росії: хворі на COVID-19 порівняли турботу держави. Фото і відео
Хворому на COVID-19 в США надсилають посилку з масками, санітайзером, пульсоксиметром і термометрами.
Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла блогерка Марина Круглова, яка переїхала в Америку. Вона опублікувала відео розпакування, зазначивши, що окрім посилки може отримати й інші послуги, в тому числі безкоштовні (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).
Водночас у Росії активно обговорюють скандал, що стався в Башкирії. Як повідомила в Twitter координаторка "Штабу Навального" в Уфі Лілія Чанишева, дворічній дитині з коронавірусом із поліклініки принесли тільки дві таблетки парацетамолу.
"Ось вона, допомога від держави. Міць!" – обурилася Чанишева.
Додамо, Круглова також розповіла, що американці можуть отримати безкоштовну їжу і готель на час хвороби.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна отримає безкоштовну вакцину від коронавірусу для 4 млн громадян від фонду COVAX.