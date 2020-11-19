Ціла посилка в США і дві таблетки в Росії: хворі на COVID-19 порівняли турботу держави. Фото і відео

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Світ
2,5 т.
Пандемія в США і РФ

Хворому на COVID-19 в США надсилають посилку з масками, санітайзером, пульсоксиметром і термометрами.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла блогерка Марина Круглова, яка переїхала в Америку. Вона опублікувала відео розпакування, зазначивши, що окрім посилки може отримати й інші послуги, в тому числі безкоштовні (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Посилка для інфікованого
Вміст посилки

Водночас у Росії активно обговорюють скандал, що стався в Башкирії. Як повідомила в Twitter координаторка "Штабу Навального" в Уфі Лілія Чанишева, дворічній дитині з коронавірусом із поліклініки принесли тільки дві таблетки парацетамолу.

"Ось вона, допомога від держави. Міць!" – обурилася Чанишева.

Дві таблетки, які дали дитині для лікування COVID-19
Скрииншот

Додамо, Круглова також розповіла, що американці можуть отримати безкоштовну їжу і готель на час хвороби.

Повний пост блогерки
Скриншот
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна отримає безкоштовну вакцину від коронавірусу для 4 млн громадян від фонду COVAX.

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