Хвилі по 7 метрів: Іспанію накрив страшний шторм

Іспанію з 19 на 20 січня накрив потужний шторм "Глорія". Стихія принесла з собою проливні дощі, що супроводжуються ураганним вітром і снігопадами. В результаті останніх загинула людина.

Так, на східному узбережжі пориви вітру досягали 130 кілометрів на годину, а морські хвилі піднімалися до 7 метрів у висоту. Про це повідомляє Reuters (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що з найбільшою силою ураган вирує у Валенсії, Аліканте, на Ібіці та Форментері.

У Піренеях вирішили закрити деякі автодороги. А в аеропорту Аліканте – на добу відмінити всі авіарейси. Про проблеми з перельотами повідомили в Мурсії та Валенсії.

До всього іншого, в гірських районах країни випало приблизно 40 сантиметрів снігу. Повідомляється, що в Астурії через ДТП на засніженій дорозі загинув чоловік. Його збив автомобіль, коли він зупинився для ремонту свого авто.

Зі свого боку влада Барселони закликала людей триматися якомога далі від пляжів. А в Мадриді закрили громадські парки.

Зауважимо, що через шторм в Іспанії компанія Join UP! в Україні також перенесла декілька авіарейсів до цієї країни.

Tree crushes parked car in Gata de Gorgos as storm Gloria batters the #CostaBlanca https://t.co/PZiUFcrTc1 @costablancaop