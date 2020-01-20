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20 січня • оновлено в 09:39
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Хвилі по 7 метрів: Іспанію накрив страшний шторм

2.3т
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Іспанію з 19 на 20 січня накрив потужний шторм "Глорія". Стихія принесла з собою проливні дощі, що супроводжуються ураганним вітром і снігопадами. В результаті останніх загинула людина.

Так, на східному узбережжі пориви вітру досягали 130 кілометрів на годину, а морські хвилі піднімалися до 7 метрів у висоту. Про це повідомляє Reuters (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що з найбільшою силою ураган вирує у Валенсії, Аліканте, на Ібіці та Форментері.

Іспанію накрив потужний шторм

Іспанію накрив потужний шторм

У Піренеях вирішили закрити деякі автодороги. А в аеропорту Аліканте – на добу відмінити всі авіарейси. Про проблеми з перельотами повідомили в Мурсії та Валенсії.

До всього іншого, в гірських районах країни випало приблизно 40 сантиметрів снігу. Повідомляється, що в Астурії через ДТП на засніженій дорозі загинув чоловік. Його збив автомобіль, коли він зупинився для ремонту свого авто.

Шторм "Глорія" в Іспанії

Шторм "Глорія" в Іспанії

Скриншот із відео

Зі свого боку влада Барселони закликала людей триматися якомога далі від пляжів. А в Мадриді закрили громадські парки.

Шторм "Глорія" в Іспанії

Шторм "Глорія" в Іспанії

Скриншот із відео

Зауважимо, що через шторм в Іспанії компанія Join UP! в Україні також перенесла декілька авіарейсів до цієї країни.

Шторм "Глорія" в Іспанії

Шторм "Глорія" в Іспанії

gismeteo.ua

Шторм "Глорія" в Іспанії

Шторм "Глорія" в Іспанії

gismeteo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у східній частині США вирував сильний шторм, який супроводжувався грозами, шквальним вітром, дощем або снігом. Деякими регіонами пройшлися торнадо.

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Автор
Діна Баронова
Місце
Іспанія
Тег
ураган
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