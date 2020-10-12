Відгадка вчорашніх таємничих переговорів в СІЗО проста. Путін послав Лукашенко домовлятися з кремлівськими людьми про злив протесту і подальшому "громадянському миру". Лука сам би ніколи не принизився до таких переговорів.

Спочатку Путін працював проти Луки. Кремлівські вуха стирчали з-за спини Бабарика та Цепкало. В результаті Кремль домігся, ослаблення, ізоляції та приниження Лукашенко. А після виборів став його рятувати. Адже метою Путіна було не повалення, а повне приручення Луки і аншлюс Білорусі. У стилі бандитського Петербурга Кремль створив Лукашенко проблеми, а потім нав'язав себе в якості даху для їх вирішення. За цим піде повне поглинання дахом залежного від неї активу.

Тепер Путін допомагає Луці придушити протест. Однак деякі путініські люди продовжують сидіти. Просто так їх звільняти Лука, мабуть, не хоче, та й Путіну вони вже не потрібні. Однак їх можна використовувати для імітації якогось переговорного процесу і остаточного зливу протесту. Боюся, ситуація буде розвиватися саме в цьому напрямку.

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