Кого з президентів США було помічено в секс-скандалах: три історії

Репутація будь-якого президента, зокрема США, повинна бути бездоганною, принаймні для того, щоб до нього були лояльні виборці.

Однак багато президентів нерідко жертвували любов'ю громадян заради скороминущої інтрижки й інших слабкостей, пише OBOZREVATEL.

35-й президент США славився своєю невірністю. Йому приписують романи з Мерилін Монро, Одрі Гепберн, Джейн Менсфілд і Енджі Дікінсон. Додатково до цього Кеннеді не цурався зв'язків зі служницями Білого дому і численними практикантками. Жаклін, дружина президента, знала про його пригоди, але на публіці ніколи не влаштовувала скандалів.

Мабуть, один з найгучніших секс-скандалів, – інтимний зв'язок Білла Клінтона і його стажерки Моніки Левінскі, про яку стало відомо в 1998 році. Здебільшого президента почали засуджувати не стільки за те, що він зрадив дружині, скільки за те, що Клінтон заперечував роман з Левінскі, будучи під присягою.

У широких колах ходили чутки про те, що Рузвельт був у любовних стосунках зі своїми секретарками Маргаритою Лехенд і Грейс Таллі, далекою родичкою Маргарет Саклі, міністром праці Френсіс Перкінс, лідером демократів Моллі Дьюсон і принцесою Норвегії Мартою.

Однак найвідомішою коханкою президента стала Люсі Мерсер. Саме вона доглядала за частково паралізованим Рузвельтом довгі роки. Мерсер регулярно підбиває політика розлучитися з дружиною і одружитися на ній, проте він не пішов на це.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у вівторок, 3 листопада, у США пройшли вибори президента. За цей пост у виборчих перегонах вступили в битву чинний глава держави, представник Республіканської партії Дональд Трамп і кандидат від Демократичної партії Джо Байден.