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"Хто, якщо не я": скандальна Скабєєва зголосилася вести дебати Порошенка і Зеленського

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Скандальна російська пропагандистка Ольга Скабєєва відзначилася новою безглуздою витівкою. Вона заявила, що готова стати модератором на дебатах кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Про свої амбіції Скабєєва висловилася в особистому Telegram-каналі, зробивши це у властивій їй їдкій манері.

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Telegram-канал Skabeeva

"Шановні кандидати у президенти України, Петре Олексійовичу і Володимире Олександровичу, — відповідально заявляю, що я, Ольга Скабєєва, готова провести ваш передвиборчий спаринг. Об'єктивність та неупередженість гарантую. Обіцяю до 19 квітня пройти експрес-курс із вивчення української мови. До зустрічі на "Олімпійському". Стадіон, так стадіон! Думай... те! Хто, якщо не я", — відзначилася недоречним гумором пропагандистка.

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"Україна розпалася на три частини!" Скандальна Скабєєва зганьбилася аналізом виборів

На завершення вона пообіцяла, що свій гонорар нібито переведе МВФ у рахунок оплати зовнішнього боргу України.

"Хто, якщо не я": скандальна Скабєєва зголосилася вести дебати Порошенка і Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Скабєєва заявила, що є нібито дуже популярною в Україні, і пошкодувала, що реєстрація кандидатів на вибори президента в країні вже закінчена.

  • Пізніше вона зганьбилася безглуздим роликом, у якому уявила себе кандидатом у президенти України. В ньому поплічниця путінського режиму показала абсолютну нездатність говорити українською мовою, зробивши по декілька помилок майже в кожному слові.

  • Українська журналістка Яніна Соколова затролила Скабєєву за кліп без смаку і показала кумедну пародію на нього.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Росія
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
%) ватная дура)) Что с нее взять..
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
А она может . Тогда Петрунделю -- сразу кирдык . Два вопроса -- и Дякула сольётся в унитаз . Это ему не перед купленными бюджетниками со стёкол ахинею орать . Да и на таком стадионе 16-ти автобусов с рабами может оказаться маловато . Впрочем , ещё неизвестно , состоятся ли дебаты вообще -- даже если Кусок и извинится перед избирателями , то как только медкомиссия поставит диагноз "алкоголизм" , никакие дебаты станут не нужны .
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Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
И на хрена нам её сливной бачок?
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