"Хто, якщо не я": скандальна Скабєєва зголосилася вести дебати Порошенка і Зеленського

Скандальна російська пропагандистка Ольга Скабєєва відзначилася новою безглуздою витівкою. Вона заявила, що готова стати модератором на дебатах кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Про свої амбіції Скабєєва висловилася в особистому Telegram-каналі, зробивши це у властивій їй їдкій манері.

Ольга Скабєєва Telegram-канал Skabeeva

"Шановні кандидати у президенти України, Петре Олексійовичу і Володимире Олександровичу, — відповідально заявляю, що я, Ольга Скабєєва, готова провести ваш передвиборчий спаринг. Об'єктивність та неупередженість гарантую. Обіцяю до 19 квітня пройти експрес-курс із вивчення української мови. До зустрічі на "Олімпійському". Стадіон, так стадіон! Думай... те! Хто, якщо не я", — відзначилася недоречним гумором пропагандистка.

На завершення вона пообіцяла, що свій гонорар нібито переведе МВФ у рахунок оплати зовнішнього боргу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скабєєва заявила, що є нібито дуже популярною в Україні, і пошкодувала, що реєстрація кандидатів на вибори президента в країні вже закінчена.

Пізніше вона зганьбилася безглуздим роликом, у якому уявила себе кандидатом у президенти України. В ньому поплічниця путінського режиму показала абсолютну нездатність говорити українською мовою, зробивши по декілька помилок майже в кожному слові.

Українська журналістка Яніна Соколова затролила Скабєєву за кліп без смаку і показала кумедну пародію на нього.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!