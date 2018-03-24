"Хто встиг, той і з'їв": росіяни влаштували люту тисняву за акціонкою

У російському місті Краснодар відвідувачі супермаркету "Магніт" влаштували тисняву з бійкою через розпродаж акційних чашок з іграшками.

Під закладом зібралася величезна черга, а коли двері відчинилися, вся ця маса ринула до прилавку. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі "Типовий Краснодар", передає ТСН.

Співробітники закладу спочатку пожартували: "Хто встиг, той і з'їв". Однак вони і уявити не могли, на що перетвориться розпродаж. Жителі міста хапали чашки, штовхали один одного, лаялися, а деякі навіть пустили в хід кулаки та палиці при наявності.

Вимогу охоронців і продавців заспокоїтися ніхто не почув. Причиною неадекватної поведінки стали чашки, які йшли в комплекті з іграшками героїв з мультфільмів "Шрек", "Мадагаскар" та інше.

Як не дивно, акційні товари швидко закінчилися. В "Магніті" вказали, що їх будуть завозити до завершення акції 17 квітня щотижня.

Як повідомляв "Обозреватель", в січні пенсіонери з російського Серпухова побилися за їжу на смітнику.