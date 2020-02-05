Хто такий Піт Буттіджич і хто його чоловік: фото

Колишній мер міста Саут-Бенд (штат Індіана) Піт Буттіджич виграв перші попередні вибори кандидатів у президенти США від Демократичної партії з результатом 26,9%.

Кокуси (голосування партійного активу) пройшли в Айові - штаті, з якого традиційно стартує президентська гонка.

При цьому колишній віце-президент Джо Байден, який вважається лідером національного рейтингу демократів, істотно відстав від Буттіджича, і став лише четвертим з 15,6% голосів.

Виступаючи на мітингу своїх прихильників в Нью-Гемпширі Буттіджич заявив, що його кампанія, яку ще рік тому багато хто називав формальною, очолила президентську гонку. Тепер він стає важливим кандидатом на пост президента США.

Піт Буттіджич

Екс-меру Саут-Бенда 38 років, він кадровий офіцер, ветеран Афганістану, випускник Гарвардського університету, а також відкритий гей і побожний християнин.

Буттіджич народився в штаті Індіана. Його мати - американка, а батько - іммігрант з Мальти.

У грудні 2017 року Буттіджич оголосив про свої заручини з Частеном Глезманом, вчителем середньої школи. Вони зустрілися завдяки додатку для знайомств Hinge, стосунки зав'язалися ще в серпны 2015 року.

Піт Буттіджич і Частен Глезман

Одруження пари відбулося 16 червня 2018 року на закритій церемонії у соборі Святого Якова в Саут-Бенді. Тепер Частен використовує прізвище свого чоловіка – Буттіджич.

Весілля Піта Буттіджича і Частена Глезмана

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