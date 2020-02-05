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7 лютого • оновлено в 08:39
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Хто такий Піт Буттіджич і хто його чоловік: фото

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Колишній мер міста Саут-Бенд (штат Індіана) Піт Буттіджич виграв перші попередні вибори кандидатів у президенти США від Демократичної партії з результатом 26,9%.

Кокуси (голосування партійного активу) пройшли в Айові - штаті, з якого традиційно стартує президентська гонка.

При цьому колишній віце-президент Джо Байден, який вважається лідером національного рейтингу демократів, істотно відстав від Буттіджича, і став лише четвертим з 15,6% голосів.

Виступаючи на мітингу своїх прихильників в Нью-Гемпширі Буттіджич заявив, що його кампанія, яку ще рік тому багато хто називав формальною, очолила президентську гонку. Тепер він стає важливим кандидатом на пост президента США.

Піт Буттіджич

Піт Буттіджич

Екс-меру Саут-Бенда 38 років, він кадровий офіцер, ветеран Афганістану, випускник Гарвардського університету, а також відкритий гей і побожний християнин.

Буттіджич народився в штаті Індіана. Його мати - американка, а батько - іммігрант з Мальти.

У грудні 2017 року Буттіджич оголосив про свої заручини з Частеном Глезманом, вчителем середньої школи. Вони зустрілися завдяки додатку для знайомств Hinge, стосунки зав'язалися ще в серпны 2015 року.

Піт Буттіджич і Частен Глезман

Піт Буттіджич і Частен Глезман

Одруження пари відбулося 16 червня 2018 року на закритій церемонії у соборі Святого Якова в Саут-Бенді. Тепер Частен використовує прізвище свого чоловіка – Буттіджич.

Весілля Піта Буттіджича і Частена Глезмана

Весілля Піта Буттіджича і Частена Глезмана

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