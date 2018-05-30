"Хто сказав, що ми воюємо?" Українець на КремльТБ відзначився висловлюванням про агресію Росії

Український політолог Василь Вакаров заявив, що збройний конфлікт на сході України не є війною, адже жодна зі сторін, включаючи країну-агресора, її не оголошувала (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Спотворену думку про російське вторгнення він озвучив під час дискусії з головним пропагандистом Кремля Володимиром Соловйовим на його програмі в ефірі телеканалу "Росія 1".

Їх суперечка почалася з того, що Соловйов із глузуванням запитав у опонента, як Україні не соромно брати гроші за транзит газу в країни, з якою вона воює.

У відповідь на це Вакаров і озвучив неоднозначну фразу, яка ставить під сумнів збройну агресію Російської Федерації проти суверенної держави.

"А хто вам сказав, що ми з вами воюємо? Ви бачили документ, щоб Україна на офіційному рівні сказала, що ми воюємо з РФ?" - заперечив політолог, уточнивши, що визначення Росії як країни-агресора міститься тільки в преамбулі одного із законів.

У цей момент Соловйов знову перейшов на образи і почав сипати безглуздими їдкими жартами про українське законодавство.

Але Вакаров продовжував наполягати на тому, що між країнами немає ніякої військової конфронтації.

"У нас є з вами військові відносини? Вам хтось оголошував війну або ви оголошували війну Україні?" - запитав він у ведучого програми.

Той, в свою чергу, вирішив завершити діалог хамським висловом, метою якого було висміяти українську мову (до подібних методів пропагандист вдається майже в кожній своїй програмі, щоб створити ілюзію переваги росіян над українцями).

"Ви трішечки, як це слово непристойне, бздите", - з усмішкою звернувся він до Вакарова.

Політолог, намагаючись парирувати Соловйову, сказав уже українською мовою ще одну дивну фразу, що натякає на його сприйняття двох країн, що ворогують, як єдиного цілого.

"Бо це ми у вас навчилися такого. Ми ж з одної країни", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакаров заявив, що якби до участі у всеукраїнських виборах допустили ватажків "Л/ДНР", то конфлікт на Донбасі можна було б вирішити без участі США і Росії.