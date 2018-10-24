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Хто прислав вибухівку Обамі та Клінтонам: експерт дав відповідь

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Низка гучних повідомлень у США з підкиданням вибухівки політикам і популярному телеканалу може бути пов'язана з доморощеними терористами або виборцями.

Про це йдеться в блозі політолога Пітера Залмаєва, опублікованому на OBOZREVATEL. На його думку, в цій справі може бути і російський слід, однак почерк вказує на американське походження.

"Цілком імовірно, що в умовах наростаючої радикалізації та розшарування американців напередодні майбутніх виборів у Конгрес, один одурманений опіумом правої ультра-націоналістичної пропаганди виборець вирішив власноруч розправитися з ворогами, яких йому втовкмачували. А саме Клінтони, Обама, Сорос і CNN - на чию адресу прийшли смертоносні бандеролі - вороги номер 1, 2, 3, і 4 для рупора правого нативізму Fox News і для самого Дональда Трампа", - розповів Залмаєв.

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Він висловив упевненість, що президент США Дональд Трамп не зможе обмежитися офіційною заявою Білого Дому про неприпустимість подібних спроб терактів.

"Не виключаю, що в найближчі дні з вуст президента ми почуємо чергову конспіративну теорію "на випередження": мовляв, демократи самі влаштували весь цей уявний поштовий тероризм, щоб заробити собі очки співчуття і мобілізувати своїх виборців перед виборами", - припустив він.

Залман також уточнив, що не можна виключати і версію з російським слідом, якщо "йдеться про путінську Росію".

"Досвід останніх американських виборів нам про це нагадує приголомшуючою триколірною мигалкою. Росія активно грає роль спойлера американської (і західної в цілому) демократії, десь майстерно, a десь незграбно граючи на внутрішніх протиріччях західних політичних систем. У контексті цієї місії, ця історія з бомбами поштою могла б заслужити її автору довічну пенсію від ФСБ", - зазначив політолог.

Однак він пояснив, що поштові "сюрпризи" є старою американською традицією. Тому Залмаєв вважає, що найбільш правдоподібною є версія з "доморощеним терористом або групою таких".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня вибухівку підкинули в поштову скриньку засновника фонду "Відкрите суспільство" Джорджа Сороса. 24 жовтня, з'явилися повідомлення, що пристрої також відправили Бараку Обамі, Біллу та Хіларі Клінтон, а також у будівлю Time Warner Center, де знаходиться CNN.

Журналісти з'ясували, що останній пакет призначався колишньому директору Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джону Бреннану.

Особи
Барак ОбамаБілл КлінтонХілларі КлінтонДональд ТрампПітер Залмаєв
Місце
США
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