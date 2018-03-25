Хто переможе Путіна: російський журналіст дав відповідь

Президента Росії Володимира Путіна може перемогти в момент кризи хто завгодно, а в нормальних умовах тільки та політична сила, яка буде солідарна з нинішнім режимом.

"У момент кризи і катастрофи Володимира Путіна може перемогти буквально хто завгодно, навіть та опозиція, яка здавалася безпорадною і декоративною. Така опозиція, яка роками для порядку сиділа в парламенті, стала владою в Індонезії, коли місцева валюта впала на 438%, закрилися банки, а на вулиці вийшли погромники", - написав у своїй статті російський журналіст Олександр Баунов.

Він зазначив, що влітку 1917 року ленінську заяву про партію зустріли в Думі поблажливим сміхом. Але люди, втомлені від війни і продовольчих труднощів, були готові довіритися маргінальним політикам.

"Але це надзвичайні умови, а хто може перемогти Володимира Путіна в нормальних, некатастрофічних, як зараз? Особливість Росії в тому, що вона знала в основному кризову передачу влади, а її завжди супроводжує всебічне заперечення попередньої. Досвіду конкурентної передачі влади без делегітимації попередників тут практично немає. Через це претенденти на владу, що не заперечують легітимності чинної влади, сприймаються як опозиція понарошку", - підкреслив журналіст.

Він зазначив, що владі РФ пропонується конкурувати тільки з тими, хто заперечує їх спадщину. А вони цього уникають.

"У російському випадку спроби думати про транзит влади обтяжені тим, що в очах великої частини населення влада і державність злиті в одне і погано відрізняються один від одного. Росія перебуває зараз в тому періоді, коли наступне покоління, нова хвиля політиків готова відкидати попереднє правління просто тому, що одним з найсильніших своїх активів якраз вважає заперечення легітимності своїх попередників і створення нової, а гаслом перемоги - перезаснування державності. Нова хвиля політиків знову не готова до солідарної легітимності з нинішнім режимом і знову пропонує узаконювати себе на його більш-менш задимлених уламках", - повідомив Баун.

За його словами, в РФ майже не виникає політичних сил, які готові боротися за владу, приймаючи існуючу російську державність і легітимність нинішнього правління.

"Тобто погоджуючись з тим, що влада діяла або не діяла, а також була права і помилялася більш-менш в рамках своїх повноважень", - уточнив він.

Журналіст також підкреслив, що політична сила стане в очах населення другою владою в тому випадку, якщо розділить свою легітимність з чинною владою і переконає росіян "в збереженні майна при передачі ключів".

"Варто тільки більшості громадян щиро переконатися, що зі зміною Путіна все перераховане - від Владивостока до потенціалу - залишиться стояти і не ворухнеться, йому стане все одно, Путін це буде чи не він. Мирна і регулярна змінюваність влади в Росії може бути досягнута не на шляху делегітимації нинішнього політичного режиму, а на платформі загальної, солідарної з ним легітимності, яка найкраще працює в якості фундаменту для побудови політичних інститутів", - резюмував він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше приватна розвідка США назвала можливих наступників Путіна.